[오늘의신상]서울신라호텔, 영유아 동반 베이비 패키지

서울신라호텔은 영유아를 동반한 가족 고객을 위한 객실 패키지 '맘 앤 베이비 블리스(Mom & Baby Bliss)'를 출시한다고 9일 밝혔다.

패키지는 생후 1개월부터 36개월 영유아를 동반하는 고객을 대상으로 운영한다. 객실(1박), 신라베어 베이비 침구 세트, 맘 앤 베이비 신라베어(1개), 발렛 파킹(1회)으로 구성된다.

서울신라호텔 맘 앤 베이비 블리스(Mom & Baby Bliss) 패키지. 서울신라호텔 제공

베이비 침구 세트는 아기 베개와 담요, 슬리퍼 및 성인용 슬리퍼로 구성되며, 신라호텔의 마스코트인 신라베어를 자수로 각인해 소장 가치를 더했다. 신라베어도 패키지 한정판으로 새롭게 선보인다. 엄마 신라베어가 아기 베어를 안고 있는 모양새로, 가족의 사랑을 담아냈다.

서울신라호텔 관계자는 "고객 여정 전반을 고려한 맞춤형 상품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 전했다.





김흥순 기자



