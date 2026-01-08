박대준 전 쿠팡 대표 약 4시간 조사…'김병기 오찬' 대화 추궁

쿠팡 취업한 '비위 의혹 폭로' 전 보좌관 인사 불이익 논의 의혹



경찰이 8일 김병기 더불어민주당 의원과 식사하며 쿠팡 소속 김 의원의 전직 보좌관에 대한 인사 불이익을 논의했다는 의심을 받는 박대준 전 쿠팡 대표를 소환 조사했다.

이날 오후 1시 50분께 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 참고인으로 출석한 박 전 대표는 오후 5시 40분께 청사에서 나왔다. 그는 조사 전후 취재진으로부터 "김 의원을 왜 만났느냐", "청탁이 오간 정황을 모두 부인하느냐"는 등의 질문을 받았지만 모두 답하지 않고 떠났다.

박 전 대표는 국정감사를 앞둔 지난해 9월 김 의원과 만나 고가의 식사를 했다. 이 자리에서 김 의원이 쿠팡에 취업한 자신의 전 보좌관에 대한 인사상 불이익을 요구했다는 의혹이 일었다.

해당 전 보좌관은 김 의원 자녀의 편입·취업 청탁 의혹 등을 폭로한 바 있다. 의원 직위 등을 이용해 사실상 사적 보복을 한 것이라는 게 고발인 사법정의바로세우기시민행동의 고발 취지다.

경찰은 이날 박 전 대표에게 당시 식사 자리에서 오간 대화를 추궁한 것으로 전해졌다. 박 전 대표가 어떤 진술을 했는지는 알려지지 않았다.

김 의원은 페이스북을 통해 "쿠팡에 입사한 제 전직 '문제' 보좌직원이 제 이름을 팔고 다닌다는 얘기가 있었다"며 "앞으로 원내대표실 직원들을 만나거나 제 이름을 이용해 대관업무를 하지 못하도록 해달라고 요청했다"고 해명한 바 있다. 그러면서 쿠팡의 인사 조치와 본인은 관련이 없다고 선을 그었다.

경찰은 박 전 대표가 김 의원에게 고가의 식사를 접대했다는 의혹도 별도로 수사 중이다. 이 사건은 서울경찰청에 꾸려진 쿠팡 종합 태스크포스(TF)에서 담당한다.

이외에도 서울청 형사기동대는 쿠팡 물류센터 노동자였던 고(故) 장덕준씨와 관련한 산업재해 은폐 의혹을 수사 중이다. 경찰은 김범석 쿠팡Inc 의장을 업무상과실치사와 증거인멸 교사 혐의로 고발한 택배노조 관계자와 장씨의 모친을 지난 6일 불러 조사하며 유족 측으로부터 관련 자료를 임의제출 받았다. 여기에는 장씨의 근로계약서와 근무 내역, 쿠팡 측이 근로복지공단에 제출한 폐쇄회로(CC)TV 영상 160여개 등이 포함됐다.





