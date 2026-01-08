광주 서구, AI 전문가 김상균 교수 초청 아카데미 개최

13일 'AI 시대를 살아가는 방법' 주제 강연

광주광역시 서구는 오는 13일 서구청 들불홀에서 AI 전문가인 김상균 경희대학교 교수를 초청해 'AI 시대를 살아가는 방법'을 주제로 제126회 서구 아카데미를 개최한다.

김 교수는 현재 경희대학교 경영대학원에서 'AI 비즈니스'를 강의하고 국가공무원인재개발원과 삼성인력개발원 등 공공·민간 분야에서 인공지능과 메타버스 등을 활용한 역량 강화 교육을 진행하고 있다.

또 '휴머노이드', 'AI×인간지능의 시대', '메타버스'등 다수의 저서를 통해 시대적 담론에 대한 통찰을 제시하고 있다.

이번 강연에서 김 교수는 AI와 메타버스 등 복잡한 개념을 일상생활 사례를 중심으로 쉽게 설명할 예정이다.

특히 급속한 기술 발전 속에서 인간의 역할과 대응 전략을 현실감 있게 전할 계획이다.

서구 아카데미 참여는 서구청 누리집 통합예약서비스 또는 전화를 통해 가능하다.

김이강 서구청장은 "이번 강연이 인공지능 시대를 이해하고 변화에 능동적으로 대응하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



