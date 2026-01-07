이권재 오산시장 "세교3지구, 판교 버금가는 자족형 신도시 만들 것"

신년 기자회견 개최…"자족용지 9.3만→15만평 확대 추진"

"오산역세권 초고층 복합개발 위해 '공간혁신지구' 지정 요청"

이권재 경기도 오산시장이 '세교3지구'를 오산시 미래 균형발전의 핵심 거점으로 삼기 위해 사업 추진 과정에 올해 시 역량을 집중하겠다는 의지를 보였다.

이권재 오산시장이 7일 오산오색문화센터에서 개최한 신년 기자회견에서 올해 시정 운영 계획을 설명하고 있다. 오산시

이 시장은 7일 오산오색문화체육센터에서 신년 기자회견을 개최해 새해 시정 운용 구상을 밝혔다.

이 시장은 "세교3지구 개발은 오산의 균형 발전을 위한 중심축"이라며 "계획 단계부터 27만 시민의 의견이 반영될 수 있도록 하겠다"고 했다.

이 시장은 특히 9만3000평 규모로 반영된 세교3지구 내 경제자족용지 규모를 15만평으로 확대해 줄 것을 적극적으로 요청하겠다는 입장이다. 이곳에 첨단 테크노밸리와 게임 콘텐츠 클러스터를 조성해 성남 판교에 버금가는 AI·반도체·게임산업 특성화 도시로 성장하기 위한 거점으로 삼겠다는 복안이다.

그는 "세교3지구 개발 과정에서 교통 등 인프라 확충에도 힘을 쏟겠다"고 말했다. 관련 교통인프라 건설에 대해서는 예비타당성조사를 일괄 면제하는 것은 물론, 수원발 KTX 오산 정차, GTX-C 오산 연장의 조속 착공, 분당선 세교지구 연장 등의 광역교통개선책 반영을 정부에 적극적으로 요청할 계획이다.

오산역세권 등 지역 내 주요 랜드마크 개발에도 속도를 내겠다는 입장이다.

이 시장은 "옛 계성제지 부지를 포함해 오산역세권에 초고층 복합시설을 개발하기 위한 '공간혁신지구' 지정을 국토교통부, 경기도 등과 긴밀히 협의하겠다"고 밝혔다.

세교3지구 내에는 대규모 상업시설용지를 확보해 스타필드 같은 대규모 생활 문화시설을 유치할 방침이다. 이와 함께 기존 종합운동장을 이전해 종합스포츠경기장 e스포츠 종합경기장을 갖춘 복합스포츠타운을 마련하겠다는 구상도 내놨다.

내삼미동 옛 서울대 부지, 예비군훈련장 이전부지 역시 도시의 미래가치를 담아낼 수 있는 활용 방안을 모색하기로 했다.

이 시장은 지난해 서부로 붕괴 사고를 계기로 도시 안전 인프라도 대폭 강화하겠다는 의지를 보였다. 노후 공동주택과 다중 이용시설에 대한 안전 점검을 정례화하는 한편, 주요 기반시설은 물론 시민의 일상 생활공간 구석구석까지 안전관리체계를 고도화하겠다고 했다.

출산·육아·교육 관련 정책도 확대한다. 35세 이상 고위험 임산부를 대상으로 기형아검사비를 최대 30만원까지 지원한다. 공동주택 영유아 등하원 쉘터인 '새싹스테이션'은 올해 3곳 추가 설치할 예정이다.

올해는 찾아가는 맞춤형 AI 교육인 'AI 드림랩'을 도입해 관내 초·중·고등학교 동아리를 대상으로 실시한다. 초등학교 4~6학년 대상 '합숙형 스키캠프', 초·중학생 대상으로 카이스트와 연계한 '합숙형 과학캠프'도 운영한다.

이 시장은 이 밖에도 맨발 황톳길, 물놀이장, 경관조명, 생활문화센터, 행정복지센터, 가족도서관, 문화도서관 등 시민들의 여가를 위한 생활 인프라도 지속해서 늘리겠다는 복안이다.

이 시장은 "시는 그동안 쌓아온 힘을 바탕으로 안주하지 않고 앞으로 나아갈 것"이라며 "오산의 새로운 100년을 향한 길을 흔들림 없이 이어 가겠다"고 했다.





정두환 기자



