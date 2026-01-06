본문 바로가기
IT·통합

'완판 행진' 갤럭시Z 트라이폴드…소량 입고해 오늘 3차 판매

김보경기자

2026.01.06

6일 오전 10시 삼성닷컴서 구매 신청
전국 20개 매장서도 오프라인 판매

2일 서울 서초구 삼성 강남에서 열린 삼성전자 폴더블폰 '갤럭시Z 트라이폴드 공개 미디어 브리핑'에서 취재진이 제품을 체험하고 있다. 2025.12.2 강진형 기자

삼성전자가 6일 두 번 접는 스마트폰 '갤럭시 Z 트라이폴드'의 3차 판매를 진행한다. 업계에 따르면 삼성전자는 6일 오전 10시 삼성닷컴에서 재입고 구매 신청을 받는다. 오프라인에서는 삼성 강남을 포함한 전국 20개 주요 매장에서 판매한다.


지난달 17일 2차 판매 당시 매장을 찾았으나 구매하지 못한 고객에게 우선 구매 기회가 부여되고, 잔여 물량이 일반 판매로 전환된다.

이번에 풀릴 물량 규모는 공개되지 않았으나 앞선 두 차례와 마찬가지로 소량인 것으로 알려졌다. 대신 삼성전자는 이달 중 매주 소량의 제품을 입고해 수요에 대응할 것으로 전해졌다.


지난달 12일 출시된 트라이폴드는 출시 당일과 17일 2차 판매 당시 주요 매장에서 개점 직후 전량 판매되며 주목받았다. 온라인에서도 판매 개시 후 수 분 내에 완판이 이어졌다.




김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
