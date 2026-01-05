현대차, 작년 글로벌 413만대 판매…올해 목표는 '415만대'

현대자동차가 2025년 한 해 동안 전 세계 시장에서 총 413만8180대를 판매했다고 5일 밝혔다. 이는 지난 2024년과 비교해 국내 판매는 1.1% 증가, 해외 판매는 0.3% 감소한 수치다.

올해 목표는 지난해 판매량보다 소폭 증가한 415만8300대로 제시했다. 국내 70만대, 해외 345만8300대를 팔겠다는 목표다.

현대차 양재 본사 사옥. 현대차 제공

시장별로 보면 현대차는 지난해 국내에서 2024년 대비 1.1% 증가한 71만2954대를 판매했다.

세단은 그랜저 7만1775대, 쏘나타 5만2435대, 아반떼 7만9335대 등 총 20만8626대가 팔렸다. 레저용차량(RV)는 팰리세이드 6만909대, 싼타페 5만7889대, 투싼 5만3901대 등 총 26만3987대를 판매했다.

제네시스는 G80 4만1291대, GV80 3만2396대, GV70 3만4710 대 등 총 11만8395대가 팔렸다.

현대차는 2025년 해외 시장에서 지난 2024년 대비 0.3% 감소한 342만5226대를 판매했다.

현대차 관계자는 "2025년은 관세 부담 등 복합적인 대내외 경영 리스크에도 친환경차 라인업 강화를 통해 북미를 비롯해 글로벌 주요 시장에서 입지를 강화했다"고 밝혔다.

이어 "우수한 상품성과 친환경차 라인업 확대 등을 바탕으로 판매 성장을 달성하고 신규 생산 거점의 본격 가동을 통한 현지 공급망 대응력을 강화해 고객이 신뢰하는 톱 티어 브랜드가 되도록 지속 노력할 것"이라고 말했다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



