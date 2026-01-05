본문 바로가기
금산군, 2024년 발생 집중호우 '수해 백서' 발간

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.01.05 14:24

피해부터 복구까지 분야별 피해 현황 등 종합적으로 수록

재난 대응 과정서 도출된 시사점·제도 개선 방향까지 담아

금산군 수해백서 표지(사진=금산군 제공)

금산군 수해백서 표지(사진=금산군 제공)

금산군이 지난 2024년 7월 8일부터 10일까지 집중호우로 인한 피해 상황과 대응·복구 전 과정을 체계적으로 정리한 수해 백서를 발간했다.


당시 금산군에 200년 만에 큰비가 내렸으며 특별재난지역으로 선포됐다.

수해 백서는 당시 호우로 인한 피해 발생 경과, 분야별 피해 현황, 응급복구 및 복구 추진 과정, 인력·장비 투입 현황, 주민 지원 내용 등을 종합적으로 수록했다.


특히, 피해 지역별 사진과 도면, 시간대별 대응 흐름을 시각적으로 정리하고 재난 대응 과정에서 도출된 시사점과 제도 개선 방향까지 함께 담았다.


이를 통해 단순 기록을 넘어 실질적인 정책 참고자료로서의 활용도를 높였으며 향후 유사 재난 발생 시 대응 체계 개선을 위한 기초자료로 활용될 예정이다.

완성된 백서는 군 직속 기관 및 관련 부서, 유관기관 등에 배포되고 전자책 형태로도 제공될 예정이다.


박범인 금산군수는 "이번에 발간한 수해 백서는 당시 재난 대응의 전 과정을 객관적으로 돌아보고 향후 자연재해에 더욱 능동적으로 대응하기 위한 중요한 자료로 제작됐다"며 "앞으로도 체계적이고 조직적인 재난 대비 태세를 지속적으로 강화해 군민의 생명과 재산 보호에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
