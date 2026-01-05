본문 바로가기
지속가능경영보고서 공시 기업 1년새 10% 증가

김진영기자

입력2026.01.05 10:51

시계아이콘00분 54초 소요
2025년 유가증권시장에서 지속가능경영보고서를 공시한 상장사가 전년 대비 약 10% 늘어난 것으로 나타났다.


5일 한국거래소에 따르면 유가증권시장 상장법인 중 지난해 지속가능경영보고서를 자율적으로 공시한 기업은 225곳으로 전년(204개사) 대비 10% 증가했다. 이 중 72%에 해당하는 163개사는 6월에 보고서를 제출했다.

대규모 법인(자산 2조원 이상, 시총 10조원 이상)일수록 공시 비율이 높았다. 자산 2조원 이상 법인의 67%가 보고서를 공시한 반면 2조원 미만 기업 중 보고서를 공시한 곳은 9%에 불과했다.


또 시가총액 10조원 이상 기업 중에선 86%가 공시했으나, 시가총액 2조 이상∼10조원 미만 기업은 65%, 2조원 미만 기업은 17%만 공시했다. 업종별로는 제조업(113개사), 금융·보험업(48개사) 등 순으로 공시기업이 많았다.


공시 내용별로는 기후 관련 전략·위험관리에 대한 관심이 높았다. 총 213사(95%)가 기후 위험요인을 식별·공시했으며, 대부분 전환 위험(210사)과 물리적 위험(200사)을 함께 공시한 것으로 조사됐다.

위험·기회 관련 양적 재무 영향(17%) 및 시나리오 분석(38%)을 이행한 기업 수는 전년과 유사한 수준이다. 다만 재무적 영향도 분석 및 구체적인 대응 전략 제시는 여전히 미흡한 수준이란 게 거래소 측 설명이다.


아울러 99%에 해당하는 기업이 온실가스 직접(Scope1)·간접(Scope2) 배출량을 공시했으나, 연결기준으로는 공시 기업이 1%에 불과해 여전히 종속기업을 포함한 배출량 산정에 어려움을 느끼는 것으로 나타났다. 기타 간접(Scope 3) 배출량을 공시한 기업도 68%에 달했지만, 구체적인 배출량 산정 방법이나 추정값의 사용범위를 기재한 기업은 여전히 적은 수준이다.


거래소는 "향후 기업의 ESG(환경·사회·지배구조) 공시 역량 강화 및 국내 ESG 공시제도의 성공적 안착을 위해 다양한 지원책을 마련할 예정"이라며 "ESG 공시 관련 세미나 및 기업 대상 간담회 등의 개최를 통해 기업의 공시 역량 강화를 지원하고, 기업 측 애로사항이 국내 ESG 공시제도 마련에 충분히 반영될 수 있도록 정부 당국, 유관기관 등과 긴밀히 협조할 예정"이라고 밝혔다.

연합뉴스

연합뉴스

김진영 기자 camp@asiae.co.kr
