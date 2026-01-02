"태백서 REAL 겨울을 만나다” 제33회 태백산 눈축제 공식 포스터 공개

(재)태백시문화재단, 태백산 눈축제 본격 홍보 돌입

‘REAL’ 주제, 태백의 겨울 매력을 담다…기대감 고조

(재)태백시문화재단(이사장 이상호)은 제33회 태백산 눈축제의 공식 포스터를 공개하고 본격적인 홍보에 나섰다고 2일 밝혔다.

(재)태백시문화재단, 제33회 태백산 눈축제 홍보 포스터. 태백시 제공 AD 원본보기 아이콘

제33회 태백산 눈축제는 오는 31일부터 2월 8일까지 태백산국립공원 일원에서 열릴 예정으로 이번 축제는 '2026 REAL 태백산 눈축제'를 슬로건으로 시민과 관광객이 함께 참여하는 체류형 겨울축제로 운영된다.

공개된 공식 포스터는 '33rd REAL 태백산 눈축제'를 메인 타이틀로, 이번 축제의 주제인 'REAL'을 직관적으로 배치해 축제의 방향성과 정체성을 명확히 전달한다. 'REAL'은 △항상 기억에 남는 축제(REMEMBER ALWAYS) △시민과 함께 소통하는 축제(REPLY ALWAYS) △휴식이 공존하는 축제(RELAX ALWAYS)를 의미한다.

포스터는 와인 컬러 톤을 바탕으로 한 겨울 산세와 조명 연출을 통해 눈축제 특유의 따뜻하고 안정적인 분위기를 표현했으며, 천제단과 태백시 마스코트 '태붐이', 겨울 체험 장면 등을 배치해 태백만의 지역성과 가족 친화적 이미지를 함께 담아냈다.

문화재단은 축제의 인지도와 친근감을 높이기 위해 올해 처음으로 태백산 눈축제 공식 로고송도 제작했다. 로고송은 밝고 경쾌한 멜로디와 간결한 가사로 구성됐으며, 향후 온·오프라인 홍보 콘텐츠와 축제 현장 전반에 활용될 예정이다.

한편, 이번 제33회 태백산 눈축제에서는 △눈조각 전시 △얼음썰매장 △눈썰매장 △공연 및 체험 프로그램 등 겨울철 대표 콘텐츠를 중심으로 다양한 프로그램을 운영할 계획이다.

태백시문화재단 관계자는 "제33회 태백산 눈축제는 태백을 대표하는 겨울축제인 만큼, 축제의 주제인 'REAL'에 맞게 콘텐츠와 운영 전반을 준비하고 있다"며 "시민과 관광객 모두가 머무르며 즐길 수 있는 축제가 될 수 있도록 홍보와 준비에 만전을 기하겠다"고 말했다.





태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



