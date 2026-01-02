서울관광재단, 청계천 빛초롱축제 기간 2주 연장 '18일 종료'

서울관광재단은 청계천에서 열리고 있는 2025 서울빛초롱축제 행사 기간을 오는 18일까지로 2주 연장한다고 2일 밝혔다.

서울관광재단은 서울빛초롱축제가 시민과 관광객의 큰 호응을 얻고 있다며 이같이 밝혔다. 이어 개막 20일 만에 청계천을 찾은 내·외국인 방문객이 277만 명으로 전년 대비 약 60% 증가했다고 설명했다. '나의 빛, 우리의 꿈, 서울의 마법'을 주제로 열리고 있는 2025 서울빛초롱축제에서는 전통 한지 등(燈)과 미디어아트 작품을 활용한 다채로운 빛 연출 작품을 볼 수 있다.

서울빛초롱축제는 당초 4일 종료 예정이었으나 5일 전시 재정비 및 재개장 준비를 위해 휴장한 뒤 6일부터 다시 이어질 예정이다.

행사 기간이 연장되는 구간은 청계천 청계광장부터 삼일교까지 약 1.1km 구간이다. 우이천과 청계천 오간수교 구간은 기존 일정대로 4일까지만 운영된다. 특히 큰 인기를 끌었던 포켓몬코리아 협업 작품 '아이러브잉어킹'과 불을 뿜는 공작새 '꿈의 날갯짓', 폐헤드라이트로 구성된 달항아리 '환월'은 4일까지 전시되며, 해당 구역에는 새로운 연출작품인 '서울을 걷는 마법 같은 빛'이 전시될 예정이다.

2025 서울빛초롱축제는 매일 오후 6시부터 밤 11시까지 운영된다.

길기연 서울관광재단 대표이사는 "시민과 관광객의 높은 관심과 성원에 힘입어 축제 기간을 연장하게 됐다"며 "연장 운영 기간에도 안전하고 즐거운 관람 환경을 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



