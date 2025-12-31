본문 바로가기
경산시, 도시계획도로 개통으로 정주 여건 대폭 개선

영남취재본부 최대억기자

입력2025.12.31 15:08

서부1동 백옥교~백농교간 도시계획도로 개통

경산시(시장 조현일)는 옥곡동 일원의 백옥교와 백농교 사이의 남천 우안에 위치한 도시계획도로인 중로3-24 개설 공사가 31일 완료됐다고 밝혔다.


기존의 도로는 그간 시가지에서 남천 방면의 주요 우회도로로 이용되어 왔으나 폭 3.5m의 협소한 하천 제방도로로 지역 주민과 도로 이용자들의 통행 불편 등이 많아 정식 도시계획도로 개설의 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

경산시 제공

이에, 경산시는 시민 및 도로 이용자들의 편의 증진을 위해 총 사업비 38억원을 들여 길이 1260m, 폭 12m의 도로를 지난 2021년 2월 착공, 최근 개설 작업을 마무리했다.

이번 도로 개설로 왕복 2차로 도로의 양측으로 보도를 설치하여 보행자의 안전도 확보하게 돼 인근 지역 주민들의 거주환경과 도로 이용자의 교통 편의를 크게 증진할 것으로 기대된다.


특히, 이번 도로 개설 구간 내 남천 물놀이장과, 지난 11월 개장한 경산남천옥빛파크골프장이 위치하고 있어 여가시설을 이용하는 시민들의 접근성과 교통 편의성 또한 크게 좋아질 것으로 예상된다.


시 관계자는 "도시계획도로 개설을 통해 시민들의 통행 불편을 해소하고, 지역 주민의 정주여건도 크게 개선될 것으로 기대된다"며 "앞으로도 도로 개설 및 시설 유지관리를 통해 쾌적하고 안전한 도로 환경 조성에 힘쓸 것"이라고 말했다.




영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
