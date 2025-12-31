부안군, 내년 어르신 목욕비 지원 대상 확대

75세 이상→70세 이상…'고향사랑기금' 활용

전북 부안군이 내년부터 고향사랑기금을 활용한 어르신 목욕비 지원사업의 대상 연령을 기존 75세 이상에서 70세 이상으로 확대한다.

부안군 청사 전경. 부안군 제공 AD 원본보기 아이콘

31일 군에 따르면 사업 대상은 작은 목욕탕이 없는 읍·면(부안읍 및 주산·행안·변산·백산면)에 거주하는 70세 이상 어르신으로 사회복지시설, 장기요양시설 입소자 및 방문목욕 등 목욕 서비스를 지원받는 어르신은 제외된다.

지원 대상자는 약 1,700명 가량 증가해 더 많은 어르신들이 혜택을 받을 전망이며 목욕비는 연 5만원을 부안사랑상품권카드에 충전해 지원하며 전입이나 연령 도달 등으로 최초 지원 대상이 되는 어르신은 그 사유가 발생하는 날의 다음 분기 금액부터 지원된다.

사용기한은 내년 12월 중순까지 운영될 예정이며 신청은 주소지 읍·면 행정복지센터에서 가능하고 목욕비 지원금은 협약업소(건강나라, 새만금사우나, 관광호텔 사우나, 변산해수찜)에서 사용할 수 있다.

군 관계자는 "더 많은 어르신께서 지원을 받으실 수 있게 된 만큼 쾌적하고 건강한 노후 생활에 도움이 될 수 있도록 앞으로도 더욱 노력하겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



