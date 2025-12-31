본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

경찰, '김병기 의혹' 11건 접수…10건은 서울청 직접 수사

변선진기자

입력2025.12.31 15:53

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김병기 더불어민주당 의원과 관련한 각 경찰서의 고발 사건들 가운데 차남 편입 관여 의혹 사건을 제외한 사건들을 서울경찰청이 직접 수사한다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

31일 서울경찰청은 김 의원 의혹과 관련해 현재까지 경찰에 접수된 총 11건 중 10건을 공공범죄수사대로 배당해 수사할 예정이라고 밝혔다.


서울경찰청은 김 의원의 대한항공 호텔 숙박권 무상사용 의혹에 대한 고발 사건을 서울 영등포경찰서에서 넘겨받았다. 국가정보원에서 근무하며 알게 된 사실을 부친 보좌진에게 전달한 의혹을 받는 김 의원 장남에 대한 고발 사건도 서초경찰서에서 이첩받았다.

강선우 더불어민주당 의원 측이 2022년 지방 선거 당시 김경 시의원이 전달한 1억원을 받았고, 이를 김 의원과 상의한 의혹 역시 공공범죄수사대에 배당했다.


공공범죄수사대는 이날 오후 2시 김 의원의 '쿠팡 식사' 의혹을 고발한 사법정의행동바로세우기시민행동 김한메 대표를 소환 조사 중이다. 이는 국정감사를 앞둔 지난 9월 박대준 당시 쿠팡 대표 등과 만나 쿠팡에 취업한 자신의 전 보좌관의 인사에 영향을 미치려 했다는 의혹이다.


다만 김 의원의 차남 숭실대 입학 및 취업청탁 의혹 사건은 지난 9월부터 수사가 진행되고 있는 만큼 서울 동작경찰서에서 계속 수사할 예정이다.

이재명 정부의 첫 여당 원내사령탑이었던 김 의원은 가족 특혜 의혹과 공천 헌금 묵인 의혹 등이 잇따라 불거지자 전날 원내대표직을 내려놨다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'흉부 엑스레이' 건강검진 필수였는데…이제 50세 이상만 받는다, 왜 '흉부 엑스레이' 건강검진 필수였는데…이제 50세 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아무리 돈으로 치장해도 소용없어"천박해 보이는 것들

배우 안성기, 병원 이송 중환자실 위중…소속사 "경과 확인 중"

경찰, 박나래 '주사이모' 출국금지…불법 의료시술 혐의

트럼프가 보낸 선물 언박싱한 李대통령 "혹시 백악관 열쇠?"

"얘 또 회비 안 냈네" 이제 딱 걸린다…진화하는 '모임통장'

'흉부 엑스레이' 건강검진 필수였는데…이제 50세 이상만 받는다, 왜

"한국 아직도 그래요?" 엔비디아 직원 질문에…삼성맨 '탄식'

새로운 이슈 보기