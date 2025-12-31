금산군, 2025년 지방채 승인액 334억원 중 75억원 우선 차입

공사 일정 고려해 차입시기 조정...이자 부담 최소화 등 건전 재정 운영

금산군이 2025년 지방채 승인액 334억 원 중 올해 소요 금액인 75억 원을 군 금고인 농협을 통해 금리 3.5%로 우선 차입하고 나머지는 사업 진행 상황에 맞춰 2026년으로 이월 후 차입하기로 했다.

실제 자금 수요 시기에 따라 차입 시기를 조정함으로써 대규모 지방채 발행에 따른 이자 부담을 완화하기 위한 조치다.

지방채 발행 대상 사업인 '행복드림센터 건립' 및 '보건소 이전 신축공사'는 당초 올해 준공 예정이었으나 보건소 이전 신축공사의 공사 기간이 연장됨에 따라 실제 자금 수요 시기에 맞춰 지방채 차입 시기를 조정하게 됐다.

지방채 상환은 군 재정 여건에 맞춰 2026년 본예산에 차입금 원금 및 이자 상환을 위한 33억 원을 반영했으며 앞으로도 매년 예산 상황을 고려해 계획적으로 상환할 계획이다.

앞서 군은 올해 3월 지방채 발행에 대한 의회 동의를 거쳐 4월 제2회 추가경정예산에서 총 334억 원 규모의 지방채 금액을 확정한 바 있다.

기획예산과 장유림 담당자는 "실제 자금 수요에 맞춘 차입 시기 조정으로 이자 부담을 덜어 군 재정 건전성을 높이고자 한다"며 "군민 건강과 복지를 위한 핵심 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



