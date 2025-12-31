본문 바로가기
[신년사]구자현 검찰총장 대행 "할 수 있는 일 능동적을 찾아달라"

허경준기자

입력2025.12.31 12:00

"국민이 檢 효용감·필요성 느껴야… 국민이 지지하는 검찰돼야"
"검찰청 폐지 등 조직개편에도 檢 본연 역할 변함 없을 것"

연합뉴스

연합뉴스

구자현 검찰총장 직무대행이 "각자 할 수 있는 일을 능동적으로 찾아달라"고 검찰 구성원들에게 주문했다.


구 대행은 31일 신년사에서 "검찰의 미래를 위해 새로운 제도하에서도 각자가 할 수 있는 일을 능동적으로 찾아달라"며 "그 과정에서 보람있게 일하고 국민의 신뢰를 얻으며 국민이 지지하는 검찰로 나아갈 수 있을 것"이라고 했다.

그러면서 "검찰은 국민이 지지하는 기관이 돼야 하고 국민들께서 검찰에 대한 효용감과 필요성을 느끼셔야 한다"며 "검찰이 필요하고 맡은 일을 잘하고 있으며 그로 인해 사회가 더 나은 방향으로 바뀌고 있다는 점이 국민들 입장에서 실제로 느껴져야 할 것"이라고 강조했다.


이어 "2026년 10월로 예정된 공소청 출범 이전뿐만 아니라, 그 이후에도 검찰에는 여전히 국민의 권리를 보호하기 위해 많은 권한과 역할, 그에 따른 책임이 있다"며 "'국민이 필요로 하는 곳에 있고 국민이 지지하는 검찰'의 긴밀한 상호작용이 그 어느 때보다 요구되는 시점"이라고 덧붙였다.


구 대행은 수사·기소 분리와 검찰청 폐지 등 형사사법체계 전반의 변화가 예상되는 상황에서, 국민의 목소리에 귀를 기울이는 등 검찰의 핵심 가치를 지켜야 한다고 강조하기도 했다.

구 대행은 "실체적 진실이 밝혀짐으로써 억울함을 벗게 되는 사람들, 범죄로 인해 상처를 입었지만 다시 일상으로 돌아가기 위해 애쓰는 피해자들, 그리고 국가가 자신의 권리와 안전을 지켜주기를 기다리는 국민들이 있다"며 "국민 곁에서 차분하게 국민의 목소리에 귀 기울이고 흔들림 없이 맡은 업무를 수행하는 것이 검찰의 역할이자 미래다. 조직개편을 비롯한 어떠한 변화 속에서도 이러한 검찰 본연의 역할은 변하지 않을 것"이라고 했다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

