[신년사]조용병 회장 "금융소비자 보호하고, 포용금융 확대해야"

조용병 은행연합회 회장 2026년 신년사

조용병 은행연합회 회장이 2026년 신년사에서 금융권이 내년에 '신뢰'와 '포용', '선도' 등의 가치에 집중해달라고 주문했다.

조 회장은 31일 공개한 신년사를 통해 "내년에는 금융의 근간인 국민의 '신뢰'를 공고히 해야 한다"며 "금융산업이 견고한 건전성 유지를 최우선으로, 금융시스템의 안정성을 확보하고 우리 경제의 효율적 자금흐름을 책임져야 한다"고 강조했다.

그는 "건전성의 토대 위에 지배구조의 투명성을 제고하고, 내부통제의 실효성을 강화하며 사전 예방적인 금융소비자 보호체계를 확립해야 한다"며 "이 같은 노력을 통해 금융산업에 대한 소비자의 신뢰가 자연스럽게 축적되도록 하자"고 당부했다.

조 회장은 민생경제 안정을 위해 '포용금융'을 강화해야 한다고 밝혔다. 그는 "고환율·고물가 등으로 위축된 민생경제가 부담을 떨쳐내고 자생력을 강화할 수 있도록 금융산업의 체계적인 지원체계 마련이 시급하다"고 설명했다.

이어 "서민·청년·자영업자 등에 대한 맞춤형 자금지원을 확대하고 취약계층의 금융접근성을 제고해야 한다"며 "한편으로는 채무조정 프로그램 활성화를 통해 채무부담을 경감하는 등 포용금융을 강화할 필요가 있다"고 덧붙였다.

생산적 금융을 통해 경제 재도약을 선도해 달라고도 요청했다. 조 회장은 "생산적 분야에 대한 적극적인 자금공급을 통해 우리 경제의 대전환과 지속가능한 성장을 이끌어야 한다"며 "그간 축적해 온 역량을 총동원해 올해 본격 가동되는 국민성장펀드의 원활한 조성 및 운영을 지원하고 생산적 금융을 확대해 산업과 기업의 혁신 수요를 뒷받침해야 한다"고 언급했다.

조 회장은 내년 우리 경제에 부침이 이어질 것으로 내다봤다. 그는 "내년 우리 경제가 올해에 비해 개선될 것으로 보지만 회복세가 국내 경제 전반으로 퍼지기에는 제한이 많을 것"이라고 전망했다.

이어 "미국 관세 정책에서 비롯된 보호무역주의 강화 등으로 글로벌 무역환경의 불확실성이 확대되고 있다"며 "환율 변동성 확대에 따른 고환율의 지속 가능성은 국내 기업과 경제에 큰 부담으로 작용할 수 있다"고 지적했다. 아울러 "성장동력 약화로 인한 잠재성장률 저하 가능성, 양극화 심화 등도 우리 경제의 중장기 위험요인으로 지적되고 있다"고 예상했다.

조 회장은 "미래를 예측하는 최선의 방법은 미래를 만드는 것"이라는 피터 드러커의 말을 인용해 "변화에 끌려가면 우리의 미래를 알 수 없지만 변화를 주도해 나간다면 미래를 준비할 수 있다"며 금융인들이 한국 경제와 금융산업의 새로운 미래를 만들어 나가야 한다고 주장했다.





이창환 기자



