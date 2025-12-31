본문 바로가기
의정부도시공사, 의정부컬링경기장 빙면광고 참여 기업 모집

이종구기자

입력2025.12.31 09:38

경기 의정부시 산하 의정부도시공사는 2026년 1월 2일까지 2026년 제1회 빙면광고 참여 기업을 모집한다고 31일 밝혔다.

컬링경기장 빙면 광고.의정부도시공사 제공

이번 빙면광고는 2026년 1월 21일부터 3월 20일까지 약 2개월간 운영되며 접수 기간은 1월 2일까지다. 신청은 의정부도시공사 홈페이지 공지사항 내 '컬링경기장 빙면광고 접수 안내'에서 신청서를 내려받아 작성한 후 이메일로 접수하면 된다. 접수 기간 이후 신청 건에 대해서는 2026년 3월 25일부터 약 2개월간 광고가 게시될 예정이다.


컬링경기장 빙면에 설치되는 기업 로고는 경기 및 각종 행사 진행 시 관중에게 직접 노출될 뿐만 아니라, 대회 중계 및 영상 콘텐츠를 통해 외부 시청자들에게도 자연스럽게 홍보된다. 특히 컬링 경기 특성상 카메라 시선이 빙면에 집중돼 높은 홍보 효과를 기대할 수 있다.

광고 사용료는 48일 기준 94만원(최소 설치 수량인 2개 기준)이며, 설 연휴와 일요일 등 휴관일은 광고 게시 기간에서 제외된다. 다만, 어린이·청소년 이용시설의 특성을 고려해 부적합하다고 판단되는 업종은 자체 심의를 통해 제한될 수 있다.


의정부도시공사 김장호 사장 직무대행은 "컬링경기장 빙면광고는 공공체육시설의 특성을 살린 합리적인 홍보 방식으로, 참여 기업에는 브랜드 인지도 제고의 기회를 제공하고 시설 운영 측면에서도 안정적인 수익 기반을 마련할 수 있다"며 "많은 기업의 관심과 참여를 기대한다"고 말했다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

