KCC, 진공 차단기용 세라믹·선박 도료 세계일류상품 선정

"산업 변화 선제 대응 기술 개발"

KCC는 진공 차단기용 세라믹, 선박용 에폭시 방청 도료, 방오 도료 3개 품목이 2025년 세계일류상품으로 선정됐다고 31일 밝혔다.

진공 차단기용 세라믹과 선박용 에폭시 방청 도료는 17년 연속, 방오도료는 15년 연속 선정됐다.

세계일류상품은 산업통상부가 주관하고 대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 인증하는 제도로, 세계 시장 점유율과 수출 실적, 시장 성장성 등 엄격한 기준을 충족한 제품을 선정한다.

세계일류상품으로 선정된 KCC 세라믹 소재와 선박도료. KCC AD 원본보기 아이콘

진공 차단기용 세라믹은 전류의 정상 부하 개폐는 물론 사고 발생 시 회로를 신속히 차단하는 전력 설비의 핵심 소재다. KCC는 국내에서 유일하게 해당 제품을 생산하고 있으며, 안정적인 품질을 바탕으로 경쟁력을 유지하고 있다.

선박용 에폭시 방청 도료는 염수와 습기에 장기간 노출되는 해양 환경에서도 선박의 철 구조물을 보호하는 고기능 제품이다. KCC의 대표 제품인 EH2350 시리즈는 내염수성과 내마모성이 뛰어나 해수 탱크와 파이프 등 주요 부위에 적용되고 있다.

방오 도료 역시 KCC의 핵심 경쟁력 중 하나다. 방오 도료는 선체에 해양 생물체가 부착되는 것을 억제해 선박의 운항 효율을 높이고 연료 소모를 줄이는 역할을 한다. KCC는 오랜 기간 축적해온 방오 도료 기술력을 바탕으로 세계일류상품 선정 기록을 이어오고 있다. 최근에는 실리콘 기반 친환경 방오도료 '메타크루즈 BF'를 통해 기술력을 고도화해나가고 있다.

KCC 관계자는 "환경 규제와 산업 변화에 선제적으로 대응하는 기술 개발을 지속해 전력·조선 산업 전반에서 신뢰받는 파트너로 자리매김하겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>