본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기업·CEO

중국산 석도강판 저가 공세에…철강업계, 반덤핑 조사 신청

전영주기자

입력2025.12.30 19:56

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
중국산 석도강판 저가 공세에…철강업계, 반덤핑 조사 신청
AD
원본보기 아이콘

국내 철강업계가 중국산 저가 공세로 피해를 보고 있다며 정부에 반덤핑 조사를 신청하기로 했다.


30일 철강업계에 따르면 국내 석도강판 제조사인 KG스틸·TCC스틸·신화다이나믹스 등은 산업통상부 무역위원회에 중국산 석도강판에 대한 반덤핑 조사를 신청할 예정이다. 석도강판은 0.14~0.6㎜ 냉연강판에 주석을 전기 도금한 금속판으로 내식성·가공성·용접성·인쇄성이 우수해 식품·음료 캔이나 병마개, 전자부품 등에 주로 쓰인다.

앞서 이들은 지난 9월 무역위원회에 반덤핑 조사를 신청했으나 서류 미비 등으로 철회했다. 이번에는 조사 신청을 준비를 마치고 조만간 무역위에 신청서를 제출할 계획이다.


철강사들은 중국산 제품의 지속적인 저가 공세로 국내 시장이 빠르게 잠식되고 있으며 이를 방치할 경우 시장 회복이 어려워질 것으로 우려하고 있다. 관세청에 따르면 중국산 석도강판의 수입량은 2022년 3만t에서 2023년 4만7500t으로 58.3% 증가했고, 지난해(4만6600t)도 비슷한 수준을 유지했다. 올해 수입량도 4만t 안팎이 될 것으로 추산된다.




전영주 기자 ange@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"초봉 5000만원 받고 1년 간 군대 가라"…징병제 부활 대신 선택한 '이 나라' "초봉 5000만원 받고 1년 간 군대 가라"…징병제 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

둘 중 한 명은 거짓말 하고 있고, 트럼프는 매우 화났다

"돈 놀리면 벼락거지"…부동산 막히자 '이것' 쓸어 담았다

'보디빌더 사진만 가득' 얼굴 화끈…"이게 왜 자꾸 떠?" '알고리즘 리셋' 하는 MZ들

"젊을 때 애 낳을걸 너무 후회돼"…병원서 오열한 여성들, 알고보니

"팔짱 끼면 사귀는건가요"…돌싱 남녀, '호감 신호' 차이

라면은 후루룩, 화장품은 쓸어담기…외국인 일상 된 이곳

국힘 당무감사위 "당원게시판 문제 한동훈에 책임…드루킹 사건보다 심각"

새로운 이슈 보기