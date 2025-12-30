◇ 과장급 전보 ▲ 해외투자과장 박헌진
[인사] 산업통상부
2025년 12월 30일(화)
