이 대통령, 삼청동 수제비 식당서 깜짝 오찬…靑 "상인 격려하기 위한 것"

李 "어린 시절 수제비 많이 먹었다" 회고

오찬 후 총리 공관으로 이동해 차담회도

이재명 대통령이 30일 국무회의를 마친 뒤 김민석 국무총리, 구윤철 부총리, 위성락 안보실장, 강유정 대변인 등과 함께 청와대 인근 삼청동 거리를 걷고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령이 30일 청와대 인근 삼청동 식당에서 참모들과 깜짝 오찬을 가졌다. 이 대통령은 오찬 이후 김민석 국무총리의 공관으로 이동해 차담회를 갖기도 했다.

강유정 청와대 대변인은 이날 오후 춘추관 브리핑에서 이같이 밝혔다. 오찬은 이 대통령이 청와대에서 주재한 첫 국무회의 종료 후 이뤄졌다. 장소는 춘추관에서 도보 10분 거리에 있는 유명 수제비 식당으로 이 대통령은 직접 걸어서 이동했고 시민들과 함께 줄을 서 입장했다고 강 대변인은 전했다.

오찬에는 김민석 국무총리, 구윤철 경제부총리, 김영훈 고용노동부 장관, 김성환 기후에너지환경부 장관, 차정인 국가교육위원장, 위성락 국가안보실장, 김용범 정책실장 등이 참석했다. 이 대통령이 수제비 가게를 방문했다는 사실이 알려지자 청와대 출입기자들도 식당을 찾아와 함께 식사했다.

이 대통령은 "어린 시절 칼국수와 수제비를 많이 먹고 살았다"며 배고프고 힘들었던 시절을 회고하기도 했다고 강 대변인은 전했다.

이재명 대통령이 30일 총리 공관 내 삼청당에서 출입기자단과 차담회를 하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

오찬 이후 이 대통령은 인근의 총리 공관까지 도보로 이동하며 시민들과 인사를 나눴다. 강 대변인은 이 대통령이 "새해 복 많이 받으라"고 인사를 건넸고, 사진 촬영 요청에도 응했다고 설명했다.

총리 공관에서는 이 대통령과 참모 및 기자들 간의 차담이 이뤄졌다. 이 대통령은 '한남동 관저와 청와대를 오가는 게 불편하지 않느냐'는 질문을 받고 "불편함이 없다, 총리 관저가 참 좋다"고 언급했다고 한다. 이에 동석자들이 김 총리에게 "총리 관저를 잘 지켜야겠다"고 농담을 한 것으로 알려졌다.

강 대변인은 "청와대 복귀 이튿날 이 대통령이 삼청동 동네 한 바퀴를 돌며 깜짝 오찬에 나선 건 인근에 있는 상인들을 격려하고 주민께 인사를 전하기 위한 것"이라고 설명했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>