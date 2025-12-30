본문 바로가기
금융

KB 뱅크 인도네시아, 현지 의료서비스 전략적 금융 파트너십 체결

권재희기자

입력2025.12.30 17:02

약 97억원 규모 금융지원
의료 인프라 확충 통해 국가 의료 서비스 경쟁력 강화에 기여

KB 뱅크 인도네시아, 현지 의료서비스 전략적 금융 파트너십 체결
KB국민은행의 자회사인 KB Bank 인도네시아(KBI)는 PT KAI Medika Indonesia(KAIMI)와 전략적 금융 파트너십을 체결하고, 인도네시아 의료 서비스 부문의 지속 가능한 성장을 지원한다고 30일 밝혔다.


이번 협약을 통해 KBI는 총 1100억 루피아(약 97억원) 한도의 금융 지원을 제공하며, 해당 자금은 브라위자야 병원 탕에랑의 의료 장비 투자 및 사업 확장 등 의료 인프라 고도화에 활용될 예정이다.

KAIMI는 자카르타, 데폭, 탕에랑 지역에서 병원 및 클리닉 네트워크를 운영하는 브라위자야 헬스케어 그룹의 자회사로, 브라위자야 병원 탕에랑은 산모·아동 의료 및 최소 침습 수술 분야의 프리미엄 의료 서비스로 잘 알려진 주요 의료 시설이다. 특히 BPJS Kesehatan(사회보장청 의료보험)에 참여하고 있어, 공공 의료와 프리미엄 의료 간의 균형 잡힌 서비스 모델을 구축하고 있다.


이번 협약을 계기로 양사는 금융 지원을 넘어, ▲병원 운영자금 관리를 위한 현금관리 서비스 ▲임직원 급여 서비스 ▲경영진 및 의료진 대상 우선 고객 금융 서비스 ▲주택담보대출 상품 등 다양한 금융 분야에서의 협력을 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.


릴리 헤라와티 KAIMI 사장은 "이번 협약은 병원 인프라와 서비스 역량을 한 단계 도약시키는 중요한 전환점"이라며 "KBI의 금융 지원을 바탕으로 의료 서비스 품질을 지속적으로 개선해 더 많은 인도네시아 국민에게 양질의 의료 서비스를 제공할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

쿠날디 다르마 리에 KBI 은행장은 "의료 부문은 장기적인 성장 잠재력과 사회적 파급 효과가 큰 전략 산업인 만큼 이번 협력으로 KBI의 생산적 금융 포트폴리오를 강화하는 동시에 인도네시아 국가 의료 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대한다"며 "앞으로도 철저한 리스크 관리와 질적 성장을 기반으로 주요 산업과의 전략적 협력을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
