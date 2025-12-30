김학홍 경북도 행정부지사 퇴임…문경시장 출마 예상

김학홍 경북도 행정부지사가 30일 도청에서 퇴임식을 갖고, 3년 2개월간 행정부지사 임기를 끝으로 33년간의 공직 생활을 마무리했다.

김 부지사는 문경 출신으로 건국대학교에서 학사와 석사, 경북대학교 행정학 박사 학위를 취득했으며, 1991년 제35회 행정고시에 합격해 공직에 입문했다. 이후 33년간 중앙과 지방을 두루 거치며 대한민국 행정의 주요 국면을 이끌어온 정통 행정관료로 평가받는다.

김학홍 경북도 행정부지사(오른쪽)가 퇴임식을 끝내고 부인과 함께 기념촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

중앙정부에서는 행정안전부 지역혁신정책관과 민방위심의관 등을 역임하며 국가정책 기획과 지방 지원체계 구축에 기여했으며, 대통령 소속 자치분권위원회 자치분권기획단장으로 근무하며 지방분권과 자치 역량 강화를 위한 국가적 과제를 실질적으로 뒷받침했다.

또한 경북도에서는 2009년 정책기획관을 거쳐 2010년 초대 일자리경제본부장 이후 창조경제산업실장 등을 맡아 산업·경제 정책을 설계·추진하는 등 도정 전반에 대한 깊은 이해와 실행력을 쌓았으며, 이러한 경험을 바탕으로 2022년 10월 제36대 경상북도 행정부지사에 취임했다.

김학홍 행정부지사는 퇴임 인사를 통해 "경북의 부지사로 재임한 지난 3년 2개월은 도민 여러분과 함께 고락을 나눈 시간이었다"며 "이철우 도지사가 가장 강조해 온 도민의 생명과 안전을 최우선 가치로 삼고, 도정의 작은 변화 하나하나를 통해 도민 모두가 행복한 경북을 만드는 데 모든 역량을 쏟았다"고 밝혔다.

김 부지사는 이어 "이 모든 성과는 도민 여러분과 도청 직원들의 헌신이 있었기에 가능했다"며 "지금까지 함께해주신 모든 분께 깊이 감사드린다"고 마지막 인사를 전했다.

김 부지사는 중앙과 지방을 아우르는 폭넓은 행정 경험과 온화한 리더십으로 민선 8기 경북도정을 안정적으로 뒷받침했으며, 그의 공직 33년은 성실과 책임, 그리고 도민에 대한 헌신의 시간으로 평가되고 있다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



