22년 연속 무분규 임단협 타결… 부산항만공사 노사

영남취재본부 김용우기자

입력2025.12.30 14:37

부산항만공사(사장 송상근, 노조위원장 박신호) 노·사가 지난 29일 2025년도 임금 및 단체협약을 체결했다.


부산항만공사는 22년 연속으로 분규없이 임단협을 타결하는 기록을 세웠다. 노사는 신뢰와 존중의 관계를 기반으로 여러 차례 실무교섭과 본교섭을 거쳐 합의안을 마련하고 당일 임금 및 단체협약을 진행했다.

2025년 임단협을 체결한 부산항만공사 노조와 경영진이 카메라 앞에 섰다.

2025년 임단협을 체결한 부산항만공사 노조와 경영진이 카메라 앞에 섰다.

개정 임금·단체협약에는 ▲정부 가이드라인에 따른 총인건비 전년 대비 3% 이내 인상 ▲임신 중인 직원 주 1회 재택근무 추진 ▲퇴직 전 퇴직 준비기간 부여 ▲AI 도입에 따른 근로조건 보호 등 업무효율을 높이고 근무환경을 개선하기 위한 합의사항이 담겼다.

부산항만공사 송상근 사장은 "노사가 상호 신뢰와 존중을 바탕으로 한 협상을 통해 22년 연속 무분규로 임단협을 체결할 수 있었다"며 "노사가 원팀(One-Team)을 이뤄 국민 기대에 충족하고 부산항 경쟁력을 높이는 데 함께 노력하겠다"고 말했다.


박신호 부산항만공사 노조위원장은 "노와 사가 함께 성장할 수 있는 환경 조성에 힘써준 경영진의 노력에 감사를 표하며 서로 협력하고 배려하는 노사관계가 지속되도록 하겠다"고 했다.




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
