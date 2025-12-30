윤이나, 팬 카페와 연세의료원에 4300만원 기부

소아·청소년 암 환자 치료 지원비

"선한 영향력을 꾸준히 이어가고 싶다"

미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 활약하는 윤이나가 팬 카페 '빛이나'와 함께 연세의료원에 4300만원을 기부했다.

윤이나의 매니지먼트 회사인 세마스포츠마케팅은 30일 "이 기부금은 팬 카페 회원들이 윤이나가 대회에서 버디를 기록할 때마다 적립한 버디 기금에 윤이나가 사비를 보태 마련했다"며 "소아·청소년 암 환자 치료 지원비로 쓰일 예정"이라고 밝혔다.

기부금 전달식에는 이상길 연세의료원 대외협력처장과 윤이나, 이성환 세마스포츠마케팅 대표, 팬 카페 관계자들이 참석해 의미를 더했다.

윤이나는 "팬들과 함께 다시 한번 뜻깊은 기부 활동에 동참하게 돼 매우 기쁘다"며 "항상 큰 응원을 보내주시는 팬 분들과 손잡고 앞으로도 선한 영향력을 꾸준히 이어가고 싶다"고 말했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



