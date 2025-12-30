본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

개인정보위 "인터파크커머스·위메프 개인정보 안전 파기 지원"

김보경기자

입력2025.12.30 10:08

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

복원 불가능한 방법으로 영구 삭제
개인정보 불법 유통 않도록 감독 지속

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

개인정보보호위원회는 최근 파산선고를 받은 인터파크커머스와 위메프가 보유한 이용자 개인정보가 안전하게 파기될 수 있도록 감독·지원에 나선다고 30일 밝혔다.


이번 조치는 두 기업의 파산선고로 인해 서비스 재개 여지가 소멸함에 따라, 그간 수집·처리해 온 방대한 양의 회원정보를 파기함으로써 잠재적인 유출 사고를 예방하기 위한 것이다.

개인정보위는 법인청산 사무를 맡은 파산관재인 등과 협력해 전산 자산 목록과 회원 데이터의 저장장소를 확인하고 이를 복원 불가능한 방법으로 영구 삭제할 예정이다.


특히 중고 전산 자산이 개인정보가 파기되지 않은 채 처분될 경우 발생할 수 있는 개인정보 불법 유통 우려를 사전에 차단하는 데 주력할 방침이다.


개인정보위는 "사업 종료 시 관리 사각지대에 놓일 수 있는 개인정보를 끝까지 책임지고 보호하는 것이 중요하다"며 "앞으로도 국민의 소중한 개인 정보가 불법 유통되지 않도록 현장 지도와 감독을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.




김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

턱뼈 부러졌지만 1360억 챙겼다...전용기에 돈 잔뜩 뿌리고 '찰칵' 턱뼈 부러졌지만 1360억 챙겼다...전용기에 돈 잔... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"100개월 할부로 겨우 뽑았다"…차 가격 고공행진에 '초장기 할부' 등장

배우 이시영 캠핑장 민폐 논란에…"불편하셨던 분께 죄송"

"위급 시 아내 말고 나부터" 차량 스티커 문구에 누리꾼 '발칵'

"햇반은 죄가 없다"…'저속 노화' 정희원 논란 속 주문량 폭증, 이유는?

박나래 대신 사과한 전현무…"송구스럽다 '나혼산' 달라질 것"

평균소득 '342.6만원'…대졸생 취업률 2020년 이후 처음으로 꺾였다

이혜훈, 내란 옹호 논란 사과…"당파성 갇혀 본질 놓쳐"

새로운 이슈 보기