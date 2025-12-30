본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

자비스앤빌런즈, 성평등가족부 '가족친화기업' 재인증

이성민기자

입력2025.12.30 09:33

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2022년 첫 선정 이후 재인증 성공
김범섭 대표 "일가정 양립 지원 지속 확대"

삼쩜삼을 운영하는 자비스앤빌런즈가 성평등가족부의 '가족친화기업' 재인증을 획득했다고 30일 밝혔다.


자비스앤빌런즈는 2022년 첫 인증을 시작으로 2027년까지 연장에 성공해 6년간 가족친화기업 타이틀을 달게 됐다.

가족친화인증은 심사를 통해 자녀 출산 및 양육 지원, 유연근무제도, 가족 친화 직장문화 조성 등을 모범적으로 운영하는 기업 및 공공기관에 주어진다. 자비스앤빌런즈는 이번 연장 심사에서 평균 점수(79.7점)를 크게 웃도는 95.6점을 받아 인증 자격을 유지하게 됐다.

자비스앤빌런즈가 성평등가족부의 '가족친화기업' 재인증을 획득했다. 자비스앤빌런즈

자비스앤빌런즈가 성평등가족부의 '가족친화기업' 재인증을 획득했다. 자비스앤빌런즈

AD
원본보기 아이콘

특히 월 단위 목표 근로시간만 충족하면 출퇴근 시간을 자유롭게 선택할 수 있는 선택적 근무시간제와 시간 단위 연차제도, 월 최대 8회 재택근무, 장소에 구애 없이 연 1회 최대 1달까지 사용할 수 있는 원격 근무(워케이션) 제도 등 유연한 근무 환경이 우수한 평가를 받았다.


출산·양육 지원 분야에서도 여성 근로자의 육아휴직 및 육아기 근로시간 단축 이용률은 75%, 배우자 출산휴가 이용률과 출산휴가 및 육아휴직 후 고용유지율(복직률)은 100%를 기록했다. 자비스앤빌런즈는 태아검진, 난임치료, 유산·사산휴가 등 여러 가족친화 제도를 펼치고 있다.


김범섭 자비스앤빌런즈 대표는 "가족친화적인 사내 문화 조성은 빌런즈들의 근로 의욕을 고취해 생산성 향상으로 이어지고 있다"며 "일과 가정이 양립하는 지원 제도를 꾸준히 확대해 나가겠다"고 말했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"100개월 할부로 겨우 차 뽑았다"…차 가격 고공행진에 '초장기 할부' 등장한 美 "100개월 할부로 겨우 차 뽑았다"…차 가격 고공행... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"100개월 할부로 겨우 뽑았다"…차 가격 고공행진에 '초장기 할부' 등장

배우 이시영 캠핑장 민폐 논란에…"불편하셨던 분께 죄송"

"위급 시 아내 말고 나부터" 차량 스티커 문구에 누리꾼 '발칵'

"햇반은 죄가 없다"…'저속 노화' 정희원 논란 속 주문량 폭증, 이유는?

박나래 대신 사과한 전현무…"송구스럽다 '나혼산' 달라질 것"

이혜훈, 내란 옹호 논란 사과…"당파성 갇혀 본질 놓쳐"

평균소득 '342.6만원'…대졸생 취업률 2020년 이후 처음으로 꺾였다

새로운 이슈 보기