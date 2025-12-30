장 초반 약보합…코스피 4200선은 지켜

外人·기관 양매도

30일 코스피와 코스닥 두 지수 모두 약보합 출발했다. 코스피는 낙폭을 좁히며 4200선을 회복한 반면 코스닥은 다소 횡보하는 모습이다.

이날 코스피는 전날 대비 0.64% 내린 4193.75로 출발했다. 이후 이내 곧 4200선을 회복하며 오전 9시22분 기준 4210.69를 기록했다.

투자주체별로는 외국인과 기관이 각각 1710억원, 61억원을 순매도했다. 개인은 1780억원을 순매수했다.

거의 모든 업종이 하락세다. 금속(-2.48%), 증권(-1.28%), 운송장비·부품(-0.92%), 화학(-0.85%), 기계·장비(-0.76%), 유통(-0.74%) 등의 순서로 낙폭이 컸다. 의료·정밀기기(0.99%), 전기·가스(0.84%) 등은 올랐다.

시가총액 상위 10위 종목도 대부분 떨어지고 있다. LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 368,500 전일대비 11,500 등락률 -3.03% 거래량 132,074 전일가 380,000 2025.12.30 10:00 기준 관련기사 "올해 가장 많이 오른 주식은 원익홀딩스…'국민종목'은 삼성전자"한국증시 상승 출발…SK하이닉스·삼성전자 강세LG엔솔, 포드 이어 美 FBPS와 3조9000억 계약해지 전 종목 시세 보기 close 의 낙폭이 2.7%로 가장 컸다. 이어 HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 516,000 전일대비 7,000 등락률 -1.34% 거래량 50,213 전일가 523,000 2025.12.30 10:00 기준 관련기사 '반도체 랠리·외국인 매수' 코스피, 4220선 마감한국증시 상승 출발…SK하이닉스·삼성전자 강세반도체 랠리에 코스피 4120선 탈환…삼성전자 '신고가' 경신 전 종목 시세 보기 close (-1.5%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 940,000 전일대비 9,000 등락률 -0.95% 거래량 66,488 전일가 949,000 2025.12.30 10:00 기준 관련기사 한화에어로스페이스, 폴란드에 5.6조원 천무 유도미사일 공급'반도체 랠리·외국인 매수' 코스피, 4220선 마감한국증시 상승 출발…SK하이닉스·삼성전자 강세 전 종목 시세 보기 close (-0.9%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 293,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 202,183 전일가 293,500 2025.12.30 10:00 기준 관련기사 "현대차 그랜저, 올해 '중고차금융' 1위"'반도체 랠리·외국인 매수' 코스피, 4220선 마감현대차, 美 진출 40주년…3년 연속 사상 최대 판매 '눈앞' 전 종목 시세 보기 close (-0.6%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 124,900 전일대비 700 등락률 -0.56% 거래량 87,496 전일가 125,600 2025.12.30 10:00 기준 관련기사 한국증시 상승 출발…SK하이닉스·삼성전자 강세반도체 랠리에 코스피 4120선 탈환…삼성전자 '신고가' 경신코스피, 4130선 상승 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세 전 종목 시세 보기 close (-0.4%) 등의 순서였다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 120,800 전일대비 1,300 등락률 +1.09% 거래량 7,789,438 전일가 119,500 2025.12.30 10:00 기준 관련기사 '12만전자' 또 올랐다…"내년에도 실적 좋을 듯" 주가 사상 최고치 경신[특징주]연초 주가 흐름에 쏠리는 시선…‘1월 효과’ 다시 주목받는 이유美 증시, 올해 18% 올랐지만…글로벌 증시 수익률은 29%로 질주 전 종목 시세 보기 close (0.7%)와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 659,000 전일대비 19,000 등락률 +2.97% 거래량 1,617,852 전일가 640,000 2025.12.30 10:00 기준 관련기사 연초 주가 흐름에 쏠리는 시선…‘1월 효과’ 다시 주목받는 이유美 증시, 올해 18% 올랐지만…글로벌 증시 수익률은 29%로 질주'반도체 랠리·외국인 매수' 코스피, 4220선 마감 전 종목 시세 보기 close (0.1%)만 소폭 올랐다.

코스닥도 0.39% 내린 928.99로 개장했다. 이후 928선에 머무르며 큰 변동 없는 모습이다.

역시 개인 홀로 1522억원을 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 1385억원, 115억원을 순매도했다.

대부분 업종이 하락세다. 금융(-1.88%), 금속(-1.52%), 전기·전자(-0.75%), 기계·장비(-0.72%) 등의 낙폭이 상대적으로 컸다. 유통(0.87%), 오락·문화(0.75%), 음식료·담배(0.66%) 등은 상승했다.

시총 상위 10위 종목의 희비는 엇갈렸다. HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 51,700 전일대비 2,650 등락률 +5.40% 거래량 624,930 전일가 49,050 2025.12.30 10:00 기준 관련기사 '반도체 랠리·외국인 매수' 코스피, 4220선 마감한국증시 상승 출발…SK하이닉스·삼성전자 강세반도체 랠리에 코스피 4120선 탈환…삼성전자 '신고가' 경신 전 종목 시세 보기 close (3.5%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 194,300 전일대비 5,100 등락률 -2.56% 거래량 329,016 전일가 199,400 2025.12.30 10:00 기준 관련기사 연초 주가 흐름에 쏠리는 시선…‘1월 효과’ 다시 주목받는 이유코스닥 소부장주에 쏠린 눈...같은 기회를 더 크게 살리려면?한국증시 상승 출발…SK하이닉스·삼성전자 강세 전 종목 시세 보기 close (1.5%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 252,000 전일대비 1,000 등락률 -0.40% 거래량 57,741 전일가 253,000 2025.12.30 10:00 기준 관련기사 '반도체 랠리·외국인 매수' 코스피, 4220선 마감한국증시 상승 출발…SK하이닉스·삼성전자 강세코스피, 4130선 상승 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세 전 종목 시세 보기 close (0.9%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 172,300 전일대비 2,300 등락률 -1.32% 거래량 69,569 전일가 174,600 2025.12.30 10:00 기준 관련기사 '반도체 랠리·외국인 매수' 코스피, 4220선 마감한국증시 상승 출발…SK하이닉스·삼성전자 강세반도체 랠리에 코스피 4120선 탈환…삼성전자 '신고가' 경신 전 종목 시세 보기 close (0.1%) 등은 상승세를 보이고 있다. 반면 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 92,500 전일대비 4,400 등락률 -4.54% 거래량 1,071,985 전일가 96,900 2025.12.30 10:00 기준 관련기사 종목은 잘 골랐는데 투자금이 부족하다면? 연 4%대 금리로 최대 4배까지한국증시 상승 출발…SK하이닉스·삼성전자 강세반도체 랠리에 코스피 4120선 탈환…삼성전자 '신고가' 경신 전 종목 시세 보기 close (-3.2%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 149,200 전일대비 7,100 등락률 -4.54% 거래량 181,204 전일가 156,300 2025.12.30 10:00 기준 관련기사 반도체 랠리에 코스피 4120선 탈환…삼성전자 '신고가' 경신코스피, 4130선 상승 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세코스피, 외인·기관 '사자'에 사흘째 상승…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 close (-2.8%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 464,000 전일대비 11,500 등락률 -2.42% 거래량 78,271 전일가 475,500 2025.12.30 10:00 기준 관련기사 종목은 잘 골랐는데 투자금이 부족하다면? 연 4%대 금리로 최대 4배까지코스닥에 몰린 눈...기회를 살려줄 투자금 활용법은?반도체 랠리에 코스피 4120선 탈환…삼성전자 '신고가' 경신 전 종목 시세 보기 close (-2.0%), 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 59,800 전일대비 1,100 등락률 -1.81% 거래량 132,580 전일가 60,900 2025.12.30 10:00 기준 관련기사 한국증시 상승 출발…SK하이닉스·삼성전자 강세4000피 회복…코스닥은 1.6%↑코스피, 4050선 회복…반도체 강세에 1%대 반등 전 종목 시세 보기 close (-1.3%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 229,000 전일대비 3,500 등락률 -1.51% 거래량 28,179 전일가 232,500 2025.12.30 10:00 기준 관련기사 '반도체 랠리·외국인 매수' 코스피, 4220선 마감한국증시 상승 출발…SK하이닉스·삼성전자 강세반도체 랠리에 코스피 4120선 탈환…삼성전자 '신고가' 경신 전 종목 시세 보기 close (-1.0%) 등은 떨어졌다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>