파세코, 대만 캠핑난로 매출 4배 성장

파세코는 아열대 기후권인 대만에서 올해 캠핑난로 매출이 전년 동기 대비 4배 증가했다고 30일 밝혔다.

파세코는 최근 대만에서 캠핑 인구가 빠르게 늘고 있다는 점에 착안해 전략적으로 마케팅을 펼친 결과라고 설명했다. 대만의 캠핑장은 해발 1000m 이상의 고지대에 위치한 곳이 많아 낮과 밤의 기온 차가 크다. 파세코는 캠핑 필수품으로 캠핑난로를 부각했다.

대만 시장에서 인기가 높은 파세코 캠프10 프로.

파세코는 감각적이면서도 공간 효율을 높이는 디자인 차별화를 앞세웠다. 파세코의 캠핑난로는 사용 시에는 안정적인 높이를 유지하지만, 보관과 이동 시에는 리프팅 기능을 통해 전체 높이를 약 12㎝ 줄여 차량 적재와 이동에 유리하다. 이를 통해 장비 운용 효율과 공간 활용을 중시하는 대만의 캠핑족에게 경쟁력을 확보했다는 평가다.

안전성을 앞세운 프리미엄 전략도 성과로 이어졌다. 파세코 캠핑난로는 사용 중 난로가 켜진 상태에서 리프트를 내릴 경우 자동으로 소화되는 구조를 비롯해 다양한 안전 설계를 적용해 화재 위험을 낮춘 것이 특징이다. 파세코는 이러한 안전성과 기술력을 바탕으로 일본산 제품 대비 약 1.5~2.5배 높은 프리미엄 가격 전략을 선택했다. 그 결과 대만에서 강세를 보이던 일본산 제품을 제치고 판매량에서 우위를 기록했다.

파세코는 대만 시장에서 확인한 가능성을 바탕으로 해외 시장에서의 브랜드 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 계획이다. 이를 통해 캠핑 경험 전반을 제안하는 라이프스타일 브랜드로 입지를 확장한다는 방침이다.

파세코 관계자는 "대만 캠핑 커뮤니티와 SNS를 중심으로 K난로 파세코에 대한 언급이 늘고 있다"며 "중동을 비롯해 난로 수요가 제한적인 해외 시장을 개척해 온 경험을 바탕으로 확보한 경쟁력이 대만에서도 실제 매출 성장으로 이어졌다"고 말했다.





