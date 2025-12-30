'500B 초거대' 앞세운 SKT…글로벌 AI 3강 도전장

독자 AI 파운데이션 모델 발표회서 A.X K1 대국민 시연

SK텔레콤은 매개변수 500B(5000억개) 규모의 초거대 AI 모델 'A.X K1'을 30일 과학기술정보통신부 주최 '독자 AI 파운데이션 모델 대국민 보고회'에서 공개한다. 이미지 제공=SKT

정부 주도 '독자 AI 파운데이션 모델' 프로젝트에 참여 중인 SK텔레콤 컨소시엄이 매개변수 500B(5000억개) 규모의 초거대 AI 모델 'A.X K1(에이닷엑스 케이원)'을 앞세워 글로벌 AI 3강 도전과 '모두의 AI' 실현을 위한 출사표를 던진다.

SKT는 30일 서울 코엑스에서 과학기술정보통신부 주최로 열리는 '독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 1차 발표회'에서 대국민 프레젠테이션을 통해 A.X K1을 공개한다. 발표는 정석근 SKT AI CIC장이 맡는다.

SKT는 AI 성능이 모델 규모와 직결되는 흐름 속에서, 한국이 글로벌 AI 경쟁에서 3강 수준에 오르기 위해서는 500B급 초거대 모델이 필수적임을 강조한 예정이다. A.X K1은 고난도 산업·사회 문제 해결이 가능한 범용 모델로, AI가 사회간접자본(SOC) 역할을 수행할 수 있다는 점이 부각된다.

또한 SKT는 GPU 클러스터 '해인'과 울산 AI 데이터센터를 축으로 한 인프라, 모델, 서비스로 이어지는 'AI 가치 사슬'을 차별화 요소로 제시한다. 서울대·KAIST 교수진과의 공동 연구를 비롯해 리벨리온, 크래프톤, 포티투닷, 라이너, 셀렉트스타 등 참여사의 기술·서비스 역량을 결집한 점도 강점으로 내세운다.

B2C와 B2B를 아우르는 확산 전략도 강조한다. 1000만 이용자를 보유한 AI 서비스 '에이닷'을 기반으로, SK하이닉스·SK이노베이션·SK AX 등 그룹사와의 협업을 통해 산업 전반의 AI 전환을 이끌겠다는 구상이다.

이날 현장 체험 부스에서는 A.X K1 기반 챗봇을 '신속 모드'와 '사고 모드'로 직접 이용할 수 있다. 신속 모드는 일상 정보 탐색에, 사고 모드는 수능 문제 풀이나 바이브 코딩 등 복잡한 추론 과제에 초점을 맞췄다.

김태윤 SKT 파운데이션 모델 담당은 "A.X K1은 챗봇을 넘어 다양한 서비스로 확장 가능한 모델"이라며 "글로벌 AI 3강 도전과 모두의 AI 실현을 위한 노력을 이어가겠다"고 말했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr



