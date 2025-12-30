본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

한국여성경제인협회, 국립암센터에 2000만원 기부

이성민기자

입력2025.12.30 08:54

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

회원사 자발적 기부로 2022년부터 이어와
박창숙 회장 "환자들에게 작은 힘 되길"

한국여성경제인협회는 전날 서울 강남구 여경협 본회에서 국립암센터에 저소득 암환자의 치료 지원을 위한 기부금 2000만 원을 전달했다고 30일 밝혔다.

29일 서울 강남구 한국여성경제인협회 본회에서 열린 ‘저소득 암환자 지원을 위한 기부금 전달식’에서 박창숙 한국여성경제인협회 회장(왼쪽에서 네번째)과 양한광 국립암센터 원장(왼쪽에서 다섯번째)을 비롯한 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 한국여성경제인협회

29일 서울 강남구 한국여성경제인협회 본회에서 열린 ‘저소득 암환자 지원을 위한 기부금 전달식’에서 박창숙 한국여성경제인협회 회장(왼쪽에서 네번째)과 양한광 국립암센터 원장(왼쪽에서 다섯번째)을 비롯한 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 한국여성경제인협회

AD
원본보기 아이콘

이날 전달식은 박창숙 여경협 회장과 양한광 국립암센터 원장을 비롯한 양 기관의 주요 관계자가 참석한 가운데 진행됐다.


이번 기부금은 여경협 회원사들의 자발적 참여를 통해 마련된 것으로, 여경협은 2022년부터 현재까지 국립암센터에 총 7800만원의 기부금을 전달하며 저소득 암환자 치료 지원에 지속해서 동참해오고 있다.

박 회장은 "이번 기부가 경제적 어려움으로 치료에 부담을 느끼는 암환자들에게 작은 힘이 되기를 바란다"며 "앞으로도 여성기업이 사회적 책임을 실천하고 나눔과 연대의 가치를 확산하는 데 협회가 중심 역할을 하겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"100개월 할부로 겨우 차 뽑았다"…차 가격 고공행진에 '초장기 할부' 등장한 美 "100개월 할부로 겨우 차 뽑았다"…차 가격 고공행... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"100개월 할부로 겨우 뽑았다"…차 가격 고공행진에 '초장기 할부' 등장

배우 이시영 캠핑장 민폐 논란에…"불편하셨던 분께 죄송"

"위급 시 아내 말고 나부터" 차량 스티커 문구에 누리꾼 '발칵'

"햇반은 죄가 없다"…'저속 노화' 정희원 논란 속 주문량 폭증, 이유는?

박나래 대신 사과한 전현무…"송구스럽다 '나혼산' 달라질 것"

이혜훈, 내란 옹호 논란 사과…"당파성 갇혀 본질 놓쳐"

평균소득 '342.6만원'…대졸생 취업률 2020년 이후 처음으로 꺾였다

새로운 이슈 보기