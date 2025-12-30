트럼프, 네타냐후와 회담…"가자 휴전 2단계 신속 추진"

"가자 재건 매우 곧 시작"

이란 핵 프로그램 재개엔 "즉각 공격, 무너뜨릴 것"

도널드 트럼프 미국 대통령이 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 만나 가자지구 평화 구상 이행 방안을 논의했다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리(왼쪽)와 도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

트럼프 대통령은 29일(현지시간) 플로리다주 팜비치의 자택인 마러라고 리조트에서 네타냐후 총리와 회담했다. 미국 측에서는 마코 루비오 국무부 장관, 피트 헤그세스 국방부(전쟁부) 장관, 수지 와일스 백악관 비서실장, 스티브 위트코프 중동 특사, 트럼프 대통령 맏사위인 재러드 쿠슈너 등이 참여했다.

앞서 트럼프 대통령은 리조트 입구에서 네타냐후 총리를 맞이하면서 "가자지구 전쟁 휴전 합의(가자 평화구상) 2단계를 가능한 한 빨리 추진할 것"이라며 "(팔레스타인 무장정파) 하마스의 무장 해제를 해야 한다"고 했다. 휴전 합의 2단계는 하마스 무장 해제와 이스라엘의 철군, 기술관료가 주도하는 새 팔레스타인 정부 수립, 가자의 안보와 치안을 담당할 국제안정화군(ISF) 구성, 가자지구 재건 착수 등을 포함한다.

트럼프 대통령은 "우리는 이미 상당한 진전을 이뤘다"며 가자지구 재건 시작 시점에 대해 "매우 곧 시작될 것"이라고 했다.

발발 2년을 넘긴 가자지구 전쟁은 지난 10월 트럼프 대통령의 휴전 및 평화 구상에 전쟁 당사자인 이스라엘과 하마스가 합의하고 중동 지역 대부분 국가가 이를 지지하면서 휴전이 성사됐다. 그러나 휴전 이후에도 양측간 무력 충돌이 빈번하게 발생하고, 합의 이행이 지연되면서 전쟁 재개 가능성이 우려되는 상황이다.

트럼프 대통령은 이란에 대해 "이란이 다시 (미사일 프로그램을) 재건하려 한다고 들었다. 그들이 그렇게 한다면 우리는 그들을 무너뜨릴 것"이라고 경고하면서 이란에 협상에 나설 것을 제안했다. 또 이란이 핵무기 프로그램을 재개할 경우 이스라엘과 함께 "즉각 공격할 것"이라고 했다.

트럼프 대통령은 자신이 이츠하크 헤르조그 이스라엘 대통령에게 자국에서 부패 혐의로 재판받는 네타냐후 총리의 사면을 요청한 것과 관련해선 "그는 영웅인 전시 총리다. 어떻게 안 해주겠나"라며 "(이스라엘) 대통령과 통화했는데 진행 중이라고 했다"고 말했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>