본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

제85대 김희중 광양경찰서장 취임

호남취재본부 허선식기자

입력2025.12.29 16:03

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"안전한 지역사회 조성·주민 밀착형 민생 치안" 강조

전남 광양경찰서는 29일 김희중 총경이 제85대 광양경찰서장으로 부임했다고 밝혔다.


김희중 서장은 취임식에 앞서 경찰충혼비 참배를 통해 호국영령의 숭고한 희생정신을 기리고, 협력단체장과의 간담회를 가지는 등 본격적인 치안 업무에 돌입했다.

취임사를 하고있는 김희중 광양경찰서장. 광양경찰서 제공

취임사를 하고있는 김희중 광양경찰서장. 광양경찰서 제공

AD
원본보기 아이콘

김희중 서장은 취임사에서 "안전한 지역사회 조성"과 "주민 밀착형 민생 치안"을 강조했다.

김 서장은 "시민의 따뜻한 일상을 위하고 경찰이 신뢰받기 위해서는 시민과 가까이 지내며 한걸음 먼저 다가가는 치안 활동이 필요하다"며 "사회적 약자의 든든한 버팀목은 강한 공권력을 적절히 집행하는 것도 중요하지만 어렵고 소외된 분들에게 관심을 가지고 따뜻하게 다가가야 한다"고 말했다.


이어 "행복과 웃음이 넘치는 직장문화를 위해 '서장'이기 전에 '동료'로서 광양 경찰 가족 여러분이 마음 편하게 일하고, 더 안전하게 근무하고, 더 존중받는 조직문화를 만들도록 노력하겠다"고 덧붙였다.


김희중 서장은 2001년 경찰대학교 17기로 서울 동대문경찰서 교통과장, 서울청 교통순찰대장, 인천청 청소년보호계장 등 주요 보직을 두루 역임했다.




호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"100개월 할부로 겨우 차 뽑았다"…차 가격 고공행진에 '초장기 할부' 등장한 美 "100개월 할부로 겨우 차 뽑았다"…차 가격 고공행... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

쿠팡, 1인당 5만원 지급…1.6조원 고객 보상안 발표

옷장 열었더니 최대 300만원씩 '따박따박'…요즘 유행 중인 '이 부업'

'7년만에 백골로 발견되기도'…쓸쓸한 마감, 죽어서도 완전히 못 떠났다

"기피 직업? 시급 3배 뛰었어요"…'몸 쓰는 억만장자' 시대가 온다

골프 중 들이킨 이 음료 알고 보니…3500만원 뜯어낸 70대

통합 넥타이 매고 출근… 소통 '청와대 시대' 연다

의혹 속 김병기, 내일 입장표명…與 "일단, 지켜보자"

새로운 이슈 보기