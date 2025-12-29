본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

풀빌라 수영장서 배수구에 팔 낀 초등생 사망

서지영기자

입력2025.12.29 16:13

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

수심 55㎝ 수영장서 숨져
경찰, 안전조치 미흡 여부 조사

경기 가평군의 한 키즈풀빌라 수영장에서 9세 초등학생이 배수구에 팔이 끼여 숨지는 사고가 났다.


29일 경찰과 소방 당국에 따르면 전날 저녁 8시35분쯤 가평군 조종면의 한 키즈풀빌라 수영장에서 9세 A군이 의식을 잃은 채 발견됐다. A군은 출동한 구급대원에 의해 심폐소생술을 받으며 병원으로 이송됐으나 치료 중 끝내 숨졌다.

경찰 로고 이미지. 연합뉴스

경찰 로고 이미지. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

경찰은 A군의 팔이 수영장 배수구에 끼어 있었고, 발견 당시 수심은 약 55㎝였던 것으로 파악했다. 경찰은 정확한 사고 경위를 파악하는 한편, 풀빌라 업체를 상대로 물놀이와 관련된 안전사고 방지 조치가 미흡했던 것 아닌지 조사할 계획이다.


최근 펜션이나 풀빌라 등 숙소 내 수영장에서 유아 사고가 잇따르고 있다. 지난달 23일에는 강릉시 한 펜션에서 '아이가 수영장에 빠졌다'는 신고가 접수됐다. 생후 14개월 남자아이는 심정지 상태로 병원에 이송됐다.


지난 2월에도 강원도 고성군의 풀빌라 객실 내부 수영장에서 사망 사고가 났다. 방 안에 작은 풀장이 있었는데 10개월 유아가 자정쯤 혼자 물에 빠져 있던 것을 부모가 발견했다. 부모는 "잠을 자던 중 아이가 없는 것을 보고 찾다가 수영장에 빠져있는 것을 발견했다"고 진술했다.

전문가들은 수심이 낮아도 유아에겐 치명적인 위험이 될 수 있다고 지적한다. 전문가들은 현실적으로 부모 등 아동 보호자들이 경각심을 가지는 게 최선이라고 입을 모은다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"100개월 할부로 겨우 차 뽑았다"…차 가격 고공행진에 '초장기 할부' 등장한 美 "100개월 할부로 겨우 차 뽑았다"…차 가격 고공행... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

쿠팡, 1인당 5만원 지급…1.6조원 고객 보상안 발표

옷장 열었더니 최대 300만원씩 '따박따박'…요즘 유행 중인 '이 부업'

'7년만에 백골로 발견되기도'…쓸쓸한 마감, 죽어서도 완전히 못 떠났다

"기피 직업? 시급 3배 뛰었어요"…'몸 쓰는 억만장자' 시대가 온다

골프 중 들이킨 이 음료 알고 보니…3500만원 뜯어낸 70대

통합 넥타이 매고 출근… 소통 '청와대 시대' 연다

의혹 속 김병기, 내일 입장표명…與 "일단, 지켜보자"

새로운 이슈 보기