로제, 세계에서 가장 아름다운 얼굴 1위

미 영화사이트 선정, 리사·전소미·장원영 등

뷔·정국·니키 등 남성 아이돌도 상위권

블랙핑크 멤버 로제가 '세계에서 가장 아름다운 얼굴' 1위에 선정됐다. 28일 미국 영화 사이트 TC캔들러(TC Candler)는 공식 유튜브 채널을 통해 세계에서 가장 아름다운 얼굴 100(The 100 Most Beautiful Faces of 2025)을 순위를 공개했다. 이 가운데 로제는 여성 부문 순위에서 1위에 올랐다.

유튜브 채널 'TC 캔들러' AD 원본보기 아이콘

이번 순위에서는 K팝 스타들이 대거 상위권에 이름을 올렸다. 에스파 카리나가 8위, 블랙핑크 지수가 11위를 기록했으며, 트와이스 쯔위(20위), 블랙핑크 리사(22위), 전소미(24위), 아이브 장원영(26위) 등도 상위권에 포함됐다. 2014년과 2015년 2년 연속 1위를 차지했던 나나는 올해 18위에 올랐다.

지난해 순위에도 블랙핑크 지수가 2위, 로제가 7위, 리사가 18위, 쯔위가 14위를 기록하는 등 K팝 스타들의 강세가 두드러진 바 있다. 올해는 로제가 1위에 오르며 한국 아티스트의 존재감이 더욱 확대됐다. 로제의 1위 선정은 최근 글로벌 인기를 끌고 있는 솔로곡 '아파트(APT.)' 열풍과 맞물려 더욱 주목받았다. '아파트'는 중독성 있는 후렴과 퍼포먼스로 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 화제를 모았으며, 글로벌 음원 차트에서도 두각을 나타내며 로제의 세계적 영향력을 다시 한번 입증했다.

'The 100 Most Handsome Faces of 2025' 남성 부문에서는 방탄소년단 뷔가 7위로 한국 연예인 가운데 가장 높은 순위를 기록했다. 유튜브 채널 'TC 캔들러' 원본보기 아이콘

함께 공개한 세계에서 가장 잘생긴 얼굴 100(The 100 Most Handsome Faces of 2025) 남성 부문에서는 방탄소년단 뷔가 7위로 한국 연예인 가운데 가장 높은 순위를 기록했다. 뷔는 2017년 1위를 차지한 이후 매년 꾸준히 상위권에 이름을 올리고 있다. 이어 엔하이픈 니키(10위), 방탄소년단 정국(14위), 스트레이키즈 현진(18위), 아스트로 차은우(33위) 등이 순위에 포함됐다. 한편, TC캔들러는 1990년부터 매년 전 세계 인물을 대상으로 '가장 아름다운 얼굴'과 '가장 잘생긴 얼굴' 100인을 선정해 발표해 오고 있다. 해당 순위는 글로벌 팬 투표와 추천을 바탕으로 집계되며, 매년 높은 화제성을 기록하고 있다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



