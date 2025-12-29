양평군, ‘스마트 양평톡톡’ 군민 93% 만족…“디지털 행정 혁신 통했다”

양평군, ‘스마트 양평톡톡’ 이용자 4.6만명 돌파

비대면 행정 서비스 만족도 ‘최고’

경기 양평군(군수 전진선)은 지난 8일부터 17일까지 10일간 '스마트 양평톡톡' 이용자를 대상으로 만족도 설문조사를 실시해 4607명의 의견을 수렴한 결과, 응답자의 93% 이상이 서비스에 만족하는 것으로 나타났다고 29일 밝혔다.

스마트 양평톡톡 만족도 설문조사 결과. 양평군 제공 AD 원본보기 아이콘

'스마트 양평톡톡'은 △챗봇 상담 기능 △대형폐기물 배출 신청 △공공서비스 예약 △군정 알리미 △공공재 구입 △전자민원발급 등 다양한 기능을 제공하는 종합 행정서비스이다. 2023년 10월 운영을 시작한 이후 이용자가 4만6000명을 넘어섰으며 양평군의 대표적인 행정 혁신 사례로 자리매김하고 있다.

만족도 조사에서는 방문이나 전화 없이 처리할 수 있는 '공공서비스 예약'과 '대형폐기물 배출 신청' 기능이 높은 평가를 받았다. 반면, '챗봇 상담 기능'은 안내 부족과 제공 정보의 제한 등이 개선 필요 사항으로 꼽혔다.

군은 이번 조사 결과를 바탕으로 서비스 기능을 한층 강화할 계획이다. 특히 2026년에는 생성형 인공지능(AI) 기반의 상담 기능을 개선하고, 여러 부서와 협력해 하천 범람 위험지역 안내, 공사 진행 현황 등 실시간 생활 정보를 확대해 나갈 예정이다. 또한 주민이 체감할 수 있는 각종 예약 서비스를 지속적으로 늘려나갈 방침이다.

전진선 양평군수는 "군민의 일상을 더욱 편리하게 만들기 위해 스마트 양평톡톡을 꾸준히 개선해 나가겠다"며 "누구나 쉽고 친근하게 이용할 수 있는 디지털 행정 혁신을 이끌어가겠다"고 말했다.

한편 양평군은 앞으로도 다양한 경로를 통해 주민 의견을 수렴하고, 이를 서비스 개선에 적극적으로 반영할 계획이다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



