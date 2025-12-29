CJ온스타일, 내년부터 '바로교환' 도입…"배송·교환 모두 당일에"

물류센터 직접 보유 2500여개 상품 대상

CJ온스타일이 내년 1월부터 배송과 교환 모두 당일에 완료하는 '바로교환' 서비스를 도입한다고 29일 밝혔다.

바로교환은 고객이 상품 교환을 요청한 당일에 새 상품 교환 배송과 반품 회수를 동시에 진행하는 서비스다.

기존에는 교환 신청 후 반품 상품을 먼저 회수·검수한 뒤 새 상품을 발송하는 방식으로 평균 2일 이상 소요됐는데, 이러한 교환 절차를 과감히 생략한다. 바로교환 서비스는 교환 접수 즉시 출고하는 온디맨드(On-Demand) 방식으로 교환 리드타임을 당일로 단축했다.

서비스는 CJ온스타일 물류센터에서 직접 보유한 2500여개 상품을 대상으로 시작한다. 색상·사이즈·디자인 등으로 교환 수요가 상대적으로 높은 패션 상품이 약 70%를 차지한다. 바로교환 서비스 가능 여부는 CJ온스타일 모바일 앱 상품 상세 페이지에서 확인할 수 있다.

정오까지 주문하면 당일 배송받는 '오늘도착' 서비스 권역도 서울에서 수원·이천·파주·김포 등 수도권 전역으로 확대한다.

CJ온스타일은 ▲오늘도착 ▲새벽도착 ▲내일도착 ▲주말도착 등 배송 옵션을 통합한 빠른 배송 브랜드 '바로도착'을 운영 중이다.

CJ온스타일 관계자는 "배송은 물론 교환과 반품까지 당일에 완료하는 온디맨드 물류 서비스를 본격 가동한다"며 "속도를 넘어 고객 쇼핑 경험 전반을 혁신하는 물류 경쟁력으로 CJ온스타일만의 차별화된 커머스 가치를 강화해 나갈 것"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



