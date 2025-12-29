GS25, 내년도 상생지원안 발표…"재고처리 한도 증액"

2026년 상생지원안 발표

재고처리한도 증액·가맹 경영주 대상 건강 지원

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 가맹점의 수익성 증진에 방점을 둔 내년도 상생지원안을 발표했다고 29일 밝혔다.

2026년 상생지원제도의 핵심은 ▲가맹점 수익성 제고를 위한 영업 지원 제도 강화 ▲장기운영 매장 증가 등을 고려한 가맹 경영주 삶의 질 향상 프로그램 확대 ▲기존 제도와의 연계 시너지 제고 등이다.

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 가맹점의 수익성 증진에 방점을 둔 내년도 상생지원안을 발표했다고 29일 밝혔다.

주요 영업 지원 제도로는 '재고처리한도 증액'이 꼽힌다. GS25는 재고처리한도를 업계 최고 수준인 점포당 연간 108만 원으로 상향 조정했다. 짧아진 상품 생애 주기 트렌드가 고려된 결정이다.

이는 구색강화 인센티브(연 90만원), 수익개선 인센티브(연 120만원), 판매이익 인센티브(지원한도 없음) 등 기존 인센티브 제도와 연계 시너지를 낼 것으로 기대된다.

이외에도 매장의 위생, 시설 관리를 위해 정수 필터 교환, 배수시설 관리 등을 위한 지원 범위를 확대했다. 안전한 영업 활동 지원을 위해 횡령보험, 택배도난보험 등도 지속적으로 이어가기로 했다.

가맹 경영주의 건강·심리 관리 등 복지제도도 강화한다. 대표적으로 전 가맹 경영주들을 대상으로 한 헬스케어 연계 서비스인 '건강·심리 관리 프로그램'을 운영한다. 해당 프로그램은 전문 헬스케어 기업과 연계해 가맹 경영주에게 제공된다. 전문 의료진 건강상담, 건강검진 컨설팅, 진료 예약대행, 간호사 병원 동행 등의 통합 서비스를 받을 수 있다.

GS25는 10년 이상 운영한 가맹 경영주에게 무료 건강검진 서비스를 제공하고 있다. 20년, 30년차 경영주에게는 여행상품권(최대 300만원), 건강검진권 등을 제공하고 있다.

가맹 경영주 명절(추석)선물 지급, 출산 선물 지원, 경조사 지원, 장례 지원 등 생애 주기 맞춤형 복지 제도는 내년에도 지속 운영된다.

신동훈 GS리테일 상생협력팀장은 "GS25는 지난 2017년 업계 최초로 가맹 경영주 상생지원안을 발표하며 편의점 산업의 모범적인 동반성장·상생 문화를 구축해 가고 있다"며 "2026년 상생지원은 가맹점의 수익을 끌어올리는 동시에 경영주와의 지속가능한 동반성장을 위해 실효성 있는 영업 지원 제도와 가맹 경영주 삶의 질을 향상시키는 복지 프로그램을 중점 강화했다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



