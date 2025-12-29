AI 기반 신장결석 수술로봇 '자메닉스', 조달청 혁신제품 지정

자메닉스, 향후 3년간 공공병원 수의계약 길 열려

로엔서지컬은 인공지능(AI) 기반 신장결석 수술로봇 '자메닉스(Zamenix)'가 조달청으로부터 혁신제품(지정번호 제2025-410호)으로 지정됐다고 29일 밝혔다.

조달청 혁신제품 제도는 공공서비스 향상과 기술 혁신을 위해 혁신성·공공성·기술성을 국가가 공식적으로 인정한 제품에 부여되는 제도다. 혁신제품으로 지정되면 향후 3년간 공공기관은 조달청의 공공혁신조달 플랫폼인 '혁신장터'를 통해 해당 제품을 수의계약 방식으로 도입할 수 있으며, 시범구매 사업을 통해 조달청 예산으로 구매가 가능해 수요기관은 별도의 구매비용을 부담하지 않는다.

기업 입장에선 실제 구매 형태로 정부 예산 기반의 테스트베드를 확보할 수 있어 초기 실증과 공공의료 현장 확산에 유리한 환경이 마련된다. 국공립 대학병원과 지방자치단체 산하 지역병원, 보훈병원, 경찰병원, 국군병원 등 주요 공공의료기관이 시범구매 대상 기관으로 예상된다.

자메닉스는 초소형 내시경이 절개 없이 요관을 통과해 결석을 제거하는 장비다. 호흡보상, 내시경 경로재생, 결석 크기 안내 기능에 모두 AI 기술이 접목돼 수술의 정밀도를 높이고 환자 안전과 의료진의 편의를 개선한다. 2021년 제17호 혁신의료기기로 지정됐다.

2022년엔 서울대학교병원과 세브란스병원에서 내시경 결석치료술(RIRS)이 필요한 5~30㎜ 크기의 결석을 가진 환자 46명을 대상으로 진행한 확증임상을 통해 결석 제거율 93.5%와 경증 합병증 발생률 6.5%로 유효성과 안전성을 확인했다.

권동수 로엔서지컬 대표는 "자메닉스의 조달청 혁신제품 지정을 통해 고가 장비로 접근이 어려웠던 공공병원의 도입이 한층 빨라지고 지역 간 의료 격차 해소에도 기여할 것으로 기대한다"며 "시범구매 사업 참여를 통해 실증 데이터를 확보하고, 향후 우수조달제품 등 추가 제도 진입도 추진하겠다"고 말했다.





조인경 기자



