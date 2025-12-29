"변화 지켜만 보지 말라"…허태수 GS그룹 회장, 2026년 '실행' 주문

글로벌 공급망 변화 불확실성 지속 진단

본업 경쟁력 강화·AI 성과 가시화 강조

"GS가 잘할 수 있는 영역에 집중해야"

허태수 GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 53,200 전일대비 300 등락률 -0.56% 거래량 47,863 전일가 53,500 2025.12.29 10:02 기준 관련기사 "금산분리 완화 기대감 유입…예상 수혜 기업 선별해야"GS칼텍스, 한국의 경영대상 'AI 혁신 부문' 대상GS, 연말 이웃사랑 성금 40억원 기탁…누적 800억원 돌파 전 종목 시세 보기 close 그룹 회장이 2026년 새해를 맞아 "변화를 지켜만 보지 말고, 한발 앞서 실행해 성과로 완성하는 한 해가 돼야 한다"고 강조했다.

허 회장은 29일 신년사에서 "지난해는 글로벌 공급망 변화가 가속화되고 인공지능(AI) 대전환이 빠르게 진행되면서 경영 환경 전반이 어느 때보다 녹록지 않았다"며 "이러한 여건 속에서도 각자의 자리에서 최선을 다해준 임직원 여러분의 노고에 진심으로 감사드린다"고 말했다.

허 회장은 내년에도 불확실성이 이어질 것으로 내다보면서 위기 돌파의 출발점은 '본업 경쟁력 강화'에서 온다고 짚었다. 그는 "저유가 기조와 수요 둔화 가능성이 이어져 에너지·화학 산업을 둘러싼 구조적 변화 역시 단기간에 해소되기 어려운 상황"이라며 "기존 사업의 경쟁력을 지켜내지 못하면 어떤 미래도 담보할 수 없다"고 했다. 이어 "주도적으로 변화에 대응해 수익성을 유지하고, 리스크에 대비한 치밀한 실행이 필요하다"고 언급했다.

허 회장은 급변하는 시장 환경 속에서 새로운 기회를 찾아야 한다고 봤다. 그는 "AI 확산에 따른 전력 수요의 구조적 증가와 에너지 전환, AI·반도체 산업에 대한 투자 확대, 글로벌 공급망 재편과 인구 구조 변화는 새로운 사업 지형도를 형성하고 있다"며 "에너지와 인프라, 운영 역량을 두루 갖춘 GS는 이러한 변화 속에서 다양한 연관 사업 기회를 선제적으로 확보할 수 있을 것"이라고 언급했다. 그러면서 "그룹이 보유한 역량을 유기적으로 결집한다면 새로운 사업 기회를 창출하고 시장을 선도하는 경쟁력을 확보할 수 있다"고 덧붙였다.

또 허 회장은 2026년을 AI 활용이 실제 성과로 연결되는 원년으로 삼겠다는 뜻을 밝혔다. 그간 각 현장에서 이어온 AI 활용 시도를 사업 혁신과 수익 창출로 이어가야 한다는 취지다. 그는 "우리 구성원들은 지난 시간 동안 AI를 도구 삼아 수많은 새로운 시도를 이어왔고, 그 시도들은 점차 현장의 변화로 나타나고 있다"며 "이제는 우리가 축적해 온 현장 중심의 도메인 지식과 '피지컬 AI(Physical AI)'를 결합하고, 외부 기술 기업과의 과감한 파트너십을 통해 비즈니스 임팩트를 보여달라"고 주문했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>