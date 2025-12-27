3500쪽 기록 들고 공수처 갔지만 '퇴짜'…백해룡 경정 "수사 의지 있나"

3500쪽 수사 기록 제출 무산

공수처 "절차상 하자" 접수 거부

합수단 "객관적 소명 부족" 영장 기각

백 경정 파견 조기 해제 요청 검토도

서울동부지검 '세관 마약수사 은폐 의혹' 합동수사단(합수단)에 파견된 백해룡 경정이 검찰의 영장 기각에 반발해 공수처에 압수수색 영장을 신청하려 했으나 접수 단계에서 무산됐다며 강하게 반발하고 나섰다. 백 경정과 합수단 사이의 갈등이 돌이킬 수 없는 '치킨 게임' 양상으로 치닫는 모습이다.

백해룡 경정(왼쪽)과 임은정 서울동부지검장. 연합뉴스. AD 원본보기 아이콘

백 경정은 27일 페이스북을 통해 지난 23일 약 3500쪽 분량의 수사 기록을 들고 공수처를 방문했지만 '접수 보류' 통보를 받았다고 밝혔다. 백 경정에 따르면 공수처는 수사팀 존재의 불명확성, 영장 신청서 수신란에 '서울동부지검장' 표기 등 절차상 하자를 거부 이유로 들었다. 이에 대해 백 경정은 "보완 요구도 없이 접수 자체를 거부한 것은 수사의 실체를 보지 않겠다는 의지의 표명"이라며 공수처가 에둘러 기각한 것이라고 비판했다.

사태의 발단은 백 경정 수사팀이 합수단에 대검찰청, 서울중앙지검, 인천공항세관 등 관계기관 6곳에 대한 압수수색 영장을 신청하면서 시작됐다. 하지만 임은정 지검장이 이끄는 합수단은 "피의사실에 대한 객관적 소명이 부족하고, 본인의 추측에 기반한 서류가 대부분"이라며 영장을 기각했다. 특히 합수단은 백 경정이 영장과 기각 처분서를 SNS에 공개하는 등 수사 기밀을 유포하는 행위를 엄중히 보고, 대검에 백 경정의 파견 조기 해제를 요청하는 방안을 검토 중이다.

합수단 내부에서는 백 경정의 돌발 행동이 수사의 공정성을 해치고 행정력을 낭비하고 있다는 지적이 거세다. 반면 백 경정은 합수단이 실체 규명을 회피하고 증거 인멸을 방조하고 있다며 맞서고 있다. 백 경정의 파견 기간이 내년 1월 14일까지로 얼마 남지 않은 상황에서, 수사팀 구성원 간의 유례없는 폭로전이 벌어지고 있다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr



