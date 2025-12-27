▲강경례씨 별세, 김재섭(국민의힘 국회의원)씨 장모상=26일, 카톨릭대학교 서울성모병원 장례식장 5호실, 발인 29일 오전 6시 40분
[부고]김재섭씨(국민의힘 국회의원)씨 장모상
2025년 12월 27일(토)
▲강경례씨 별세, 김재섭(국민의힘 국회의원)씨 장모상=26일, 카톨릭대학교 서울성모병원 장례식장 5호실, 발인 29일 오전 6시 40분
