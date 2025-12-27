본문 바로가기
Dim영역
알립니다
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

부고

[부고]김재섭씨(국민의힘 국회의원)씨 장모상

최유리기자

입력2025.12.27 10:12

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

▲강경례씨 별세, 김재섭(국민의힘 국회의원)씨 장모상=26일, 카톨릭대학교 서울성모병원 장례식장 5호실, 발인 29일 오전 6시 40분





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돈만 쏟아부어선 절대 못 만든다" 중국은 못 따라할 '넘사벽' ASML의 전략[테크토크] "돈만 쏟아부어선 절대 못 만든다" 중국은 못 따라... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"면치기 안 해요"…한 달 만에 1억뷰 찍은 에스파 신라면 광고

"샤넬백 빌려드립니다"…젊은층에 유행 중인 부업

유재석, '조폭 연루설' 조세호 언급…"이제는 혼자네"

"직원 당 6억4000만원"…회사 매각 후 3467억 '통 큰 보너스' 쏜 사장님

2초 만에 시속 700㎞… 中 초고속 자기부상 '세계 기록'

"썰매 끌 순록이 없어…우크라戰 때문에"

서울 한파 피해 속출…수도 계량기 31건 동파

새로운 이슈 보기