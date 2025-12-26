본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

'마약혐의' 황하나, 침묵 속 영장 심사 출석

김진선기자

입력2025.12.26 16:04

시계아이콘00분 51초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

꽁꽁 싸맨 채 등장…취재진엔 묵묵부답
3년 만에 대중 앞에 모습 공개

마약 혐의로 수사선상에 오른 상태에서 해외로 도피했다가 체포된 남양유업 창업주 외손녀 황하나(37) 씨가 구속 기로에 놓였다.


황씨는 26일 오전 11시 수원지법 안양지원에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 출석했다. 경기 안양동안경찰서에 입감돼 있던 황씨는 이날 오전 10시 30분께 호송차를 타고 수원지법 안양지원에 도착했다.

영장실질심사 출석하는 황하나. 연합뉴스.

영장실질심사 출석하는 황하나. 연합뉴스.

AD
원본보기 아이콘

두꺼운 회색 패딩 점퍼를 걸친 채 등장한 황씨는 점퍼에 부착된 모자와 흰색 마스크로 얼굴을 가리고 등장했다. 그는 "혐의 인정하나", "태국이나 캄보디아에서도 마약 투약했나" "마약을 어떻게 구했나" 등 취재진 질문에 대답하지 않고 법원에 들어갔다.


도피 생활을 이어오던 황씨가 대중 앞에 모습을 드러낸 것은 2022년 말 형기를 마치고 출소한 뒤 교양 프로그램에 출연한 이후 약 3년 만에 처음이다.


황씨에 대한 구속 여부는 이날 오후 중 결정될 것으로 보인다. 경찰은 황씨의 해외 도주로 수사를 더 이상 진행하지 못하게 된 상황에서 지난해 5월 인터폴에 청색수배(소재파악)를 요청하고, 여권 무효화 조처를 했다.

이후 황씨는 불상의 방법으로 캄보디아로 밀입국해 지내 온 것으로 전해졌다. 그러던 중 황씨의 변호사는 최근 경찰에 자진 출석하겠다는 뜻을 밝혔다. 경찰은 캄보디아로 건너가 황씨의 신병을 인수하고 프놈펜 태초국제공항의 국적기 내에서 체포영장을 집행했다.


경찰은 황씨가 지인에게 마약을 투약한 경위와 마약 취득 경로 등 자세한 범죄 사실에 대해 파악할 방침이다. 또 황씨가 해외에 머무르는 동안 위법 행위를 저질렀는지도 살필 예정이다.


황씨는 2015년 5∼9월 서울 자택 등에서 필로폰을 세 차례 투약한 혐의 등으로 기소돼 2019년 징역 1년에 집행유예 2년 형을 받았다. 이듬해 집행유예 기간에도 재차 마약을 투약한 혐의로 기소돼 징역 1년 8개월을 선고받았다.





김진선 기자 carol@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"가방에 달린게 혹시" 매출 2억5000만원 돌풍…한복 담은 'K패션'[NE 커피챗] "가방에 달린게 혹시" 매출 2억5000만원 돌풍…한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"면치기 안 해요"…한 달 만에 1억뷰 찍은 에스파 신라면 광고

유재석, '조폭 연루설' 조세호 언급…"이제는 혼자네"

점심 먹다 '날벼락'…버거킹 매장 승용차 돌진 사고로 3명 부상

2초 만에 시속 700㎞… 中 초고속 자기부상 '세계 기록'

비즈니스석 앉아 김밥에 라면 먹으며 "지긋지긋한 가난"…난데없는 챌린지 논란

원수 사랑하라던 예수 탄생 기념일에… 복수 실천한 트럼프

'北매체 사이트 개방' 李대통령 지시에 속도냈지만…'방미심위'에 발목

새로운 이슈 보기