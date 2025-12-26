양평군, ‘자연용수 흡수장치’ 전국 첫 도입…화재 대응 사각지대 없앤다

양평군, 자연용수 활용 소방시설 첫 도입

화재 초기 대응 기반 구축

소방용수 확보 시간 대폭 단축

경기 양평군(군수 전진선)은 양평소방서와 협업해 지평면 대평리에 위치한 대평저수지에 '제1호 자연용수 흡수장치'를 설치하고, 화재취약지역의 초기 대응 능력을 한층 강화했다고 26일 밝혔다.

자연용수 활용 소방시설 첫 도입. 양평군 제공

자연용수 흡수장치는 상수도가 설치되지 않았거나 소방용수가 부족한 농촌·산간 지역에서 대형 화재 발생 시 저수지 등 자연용수를 신속하게 소방용수로 활용하기 위한 시설이다. 화재 초기 단계에서 충분한 소방용수를 확보하는 것이 무엇보다 중요한 만큼, 이번 설치는 지역 화재 대응체계를 보완하는 데 의미 있는 성과로 평가된다.

이번 제1호 자연용수 흡수장치는 저수지 관리기관인 한국농어촌공사 양평·광주·서울지사의 적극적인 협조로 지평면 대평저수지에 설치됐으며, 인근 마을 및 산림 인접 지역에서 화재 발생 시 소방차량이 해당 장치를 통해 즉시 저수지 용수를 흡수·활용할 수 있도록 구축됐다. 이에 따라 소방용수 확보에 소요되는 시간이 크게 단축되고, 초기 진화 성공률 또한 크게 높아질 것으로 기대된다.

전진선 양평군수는 "자연용수 흡수장치는 화재 발생 시 군민의 생명과 재산을 지키는 데 중요한 역할을 하는 기반 시설"이라며, "이번 제1호 설치를 시작으로 상수도 미설치 지역과 화재취약지역을 중심으로 자연용수 활용 소방시설을 단계적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

자연용수 활용 소방시설 첫 도입. 양평군 제공

한편, 양평군은 앞으로도 화재 예방과 대응 역량 강화를 위해 양평형 소화전 등 소방 기반 확충, 관계기관 협업 강화, 재난취약지역 맞춤형 안전대책 추진 등 군민이 체감할 수 있는 재난안전 정책을 지속적으로 추진해 나갈 방침이다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



