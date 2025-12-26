본문 바로가기
부안군 민선8기 '정책 톱12' 발표…방향 보여준 이정표

호남취재본부 백건수기자

입력2025.12.26 14:35

'군정 방향·실천 의지' 군민 공유

전북 부안군이 민선 8기 최초·최고 부안 정책 톱12를 선정·발표했다.


26일 군에 따르면 이번 부안 정책 톱12 발표는 민선 8기 출범 이후 추진해 온 주요 정책 성과를 종합적으로 되짚고 앞으로의 군정 방향과 실천 의지를 군민과 공유하기 위해 추진됐다.

이번 발표는 전국 최초·전국 유일·전북 최고 등 객관적이고 대외적으로 입증된 성과를 중심으로 선정됐으며 민선 8기 부안군청이 지향해 온 변화의 방향성과 정책 철학을 압축적으로 보여준다.

주요 정책으로 역대 최고 국가 예산 사상 첫 6,000억원 시대 개막, 전국 최초 대학생 전 학년 전 학기 반값 등록금 실현, 전국 최초 해안형 유네스코 세계지질공원 지정, 전국 최초 군 단위 농어촌 수소 도시 조성, 전북 최고 인구감소지역 체류인 거 도내 1위, 전북 유일 4년 연속 적극 행정 우수기관 선정 등이다.


이는 민선 8기 동안 인구감소와 지역 소멸 위기, 재정 여건의 한계라는 어려운 여건 속에서도 교육·복지·환경·에너지·행정 전반에 걸쳐 군민 체감형 정책과 미래 대비형 정책을 균형 있게 추진해 온 결과로 평가된다.


특히 선제적 정책 발굴과 적극 행정을 통해 군 단위에서 시도하기 어려웠던 영역까지 과감히 도전하며 새로운 기준을 제시해 왔으며 이를 통해 군이 작지만 강한 지방정부로 도약하고 있음을 상징적으로 보여준다.

군은 그동안의 군정을 차분히 점검하는 동시에 더 큰 도약을 준비하는 전환점으로 삼아 군민이 체감할 수 있는 정책의 깊이와 폭을 넓히고 중장기 미래 전략과 연계한 군정 운영에 더욱 속도를 낼 계획이다.


군 관계자는 "최초·최고 부안 정책 톱12는 민선 8기 군정이 걸어온 발자취이자 앞으로 나아갈 방향을 분명히 보여주는 이정표이다"며 "군민의 삶 속에서 완성되는 정책으로 부안의 미래를 차근차근 만들어 가겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

