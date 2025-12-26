익산시, 31일 '제야의 종 타종행사' 연다

시민 합창·불꽃놀이 등 즐길거리 '풍성'

전북 익산시가 오는 31일 오후 11시, 중앙체육공원에서 '2025 익산 제야의 종 타종행사'를 연다.

26일 시에 따르면 이번 행사는 경주 APEC 코리아의 성공적 개최를 기념하고, 자매도시인 경주와의 유대를 강화하기 위한 특별한 의미도 담고 있다.

양 도시는 이번 행사를 이원 생중계 방식으로 공동 진행하며, 시민들과 함께 2025년을 마무리하고 2026년을 맞이하는 뜻깊은 무대를 꾸민다.

행사는 오후 9시부터 '소원지 참여자 대상 겨울 먹거리 나눔'을 시작으로 ▲백제 고취대 및 시립풍물단의 사전공연 ▲익산·경주 시민 인터뷰와 덕담 ▲백제·신라 진상품 교환 퍼포먼스 ▲양 도시 시민 합창 ▲타종 및 불꽃놀이 순으로 진행된다. 시민들이 참여하고 즐길 수 있는 프로그램이 다채롭게 구성돼 현장의 열기를 더할 예정이다.

이번 타종행사는 시민 누구나 자유롭게 참여할 수 있으며, 현장에 직접 오지 못하는 시민들을 위해 온라인 생중계도 병행해 더 많은 시민이 함께하는 열린 연말 축제로 꾸며진다.

시는 행사 당일 대규모 인파가 예상되는 만큼, 교통 통제, 안전요원 배치, 편의시설 확보 등 현장 운영에 만전을 기하고 있다. 유관기관과 협력해 안전하고 질서 있는 행사 진행을 위한 대응체계도 철저히 마련 중이다.

행사를 주관하는 익산문화관광재단 관계자는 "올해 타종행사는 자매도시 간 협력과 시민 화합의 의미가 함께 담긴 특별한 무대이다"며 "시민들이 안전하고 편안하게 참여할 수 있도록 행사 운영 전반에 걸쳐 세심하게 준비하고 있다"고 전했다.

시 관계자는 "이번 제야의 종 행사는 익산과 경주의 공동 성과를 기념하고, 시민과 함께 새해 희망을 나누는 상징적인 자리이다"며 "2026년 병오년 새해를 따뜻한 마음으로 시작할 수 있도록 정성을 다해 준비하고 있는 만큼 많은 관심을 부탁드린다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자



