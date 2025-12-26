G마켓, 2026년 첫 G락페 광고모델 자우림 발탁

9번째 모델로 선정…27일 본편 영상 공개

G마켓은 월 정례 특가 프로모션 'G락페'의 새로운 광고 모델로 밴드 자우림을 선정했다고 26일 밝혔다.

자우림이 출연한 광고는 티저와 본편으로 구분해 순차 공개한다. 지난 24일 티저 영상을 선보였고, 27일에는 유튜브를 통해 본편 영상이 나간다. 자우림의 역대 히트곡을 활용한 총 3편의 영상이 동시에 공개될 예정이다.

2026년 첫 G락페 광고모델로 발탁된 자우림의 광고 영상. G마켓 제공 AD 원본보기 아이콘

G락페는 매회 유쾌하고 파격적인 콘셉트의 광고를 공개하며 화제를 모으고 있다. 자우림은 해당 광고 캠페인의 9번째 모델이다. 앞서 김경호, 박완규, 체리필터, 설운도, 환희, 민경훈, 김종서, 에일리 등이 모델로 참여했다.

2026년 첫 G락페는 내년 1월1일부터 3일까지 진행하며, 신년을 맞아 신선식품 및 가공식품을 중심으로 한층 강화된 할인 혜택을 선보인다.

G마켓 관계자는 "자우림은 자신만의 색깔과 철학을 지켜온 아티스트로 파급력이 큰 만큼 G락페의 차별화된 혜택과 메시지를 강렬하게 전달할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



