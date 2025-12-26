본문 바로가기
유한클로락스, 대한적십자사 '최고명예장' 수상

최태원기자

입력2025.12.26 11:02

지역사회 기여 공로 인정

유한클로락스가 지속적인 지역사회 기여와 취약계층 지원 공로를 인정받아 대한적십자사로부터 회원유공장 '최고명예장'을 수상했다고 26일 밝혔다.

유한클로락스, 대한적십자사 '최고명예장' 수상
유한클로락스는 2021년 대한적십자사의 '씀씀이가 바른기업' 캠페인 참여를 시작으로 생활·위생 분야 기업으로서의 사회적 책임을 강화해 왔다. 정기 후원과 함께 재난 및 취약계층 지원 등 다양한 사회공헌 활동을 지속한 것으로 알려졌다.


올해도 지역사회 지원 활동을 지속하며 11월에는 굿네이버스를 통해 충청남도사회복지협의회에 7400만 원 상당의 생활용품을 기부해 지역 취약계층의 생활 안정에 기여했다. 해당 물품은 충남 지역 취약계층은 물론, 수해로 피해를 입은 가구들에도 전달됐다.

지난 5월엔 경상북도 산불 피해 주민들에게 1억3200만원 규모의 생활용품을 지원하며 재난 대응 활동도 지속해서 수행해 왔다.


유한클로락스 관계자는 "앞으로도 지역사회와 함께하는 지속적인 사회공헌 활동을 통해 생활·위생 분야 기업의 책임을 이어갈 계획"이라고 했다.


한편 유한클로락스는 1975년 코락스로 설립되었고 1993년 유한양행과 미국 클로락스가 합작한 기업이다. 유한락스, 펑크린, 유한젠 등 다양한 위생, 세정 및 세탁보조용품 등을 생산 공급하여 시장을 선도하고 있다.




최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
