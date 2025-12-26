본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

친절신경외과, 합포구 오동동 저소득 학생들을 위해 장학금 기탁

영남취재본부 송종구기자

입력2025.12.26 09:35

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지역사회의 따뜻한 나눔

경남 창원특례시 마산합포구 오동동은 최근 오동동행정복지센터에서 친절신경외과가 기탁한 장학금을 관내 저소득 학생들에게 전달하기 위한 장학금 전달식을 열었다.

친절신경외과 장학금 단체 사진.

친절신경외과 장학금 단체 사진.

AD
원본보기 아이콘

지난 24일 열린 전달식은 경제적 어려움으로 학업에 전념하기 어려운 학생들을 지원하기 위해 마련되었으며, 친절신경외과에서 총 870만 원의 장학금을 기탁해 학생 29명에게 1인당 30만원씩 전달됐다.


친절신경외과는 지역 사회공헌 활동의 일환으로 2019년부터 매년 꾸준히 후원금을 기탁해왔으며, 이번에는 관내 학생들에게 따뜻한 손길을 전해 학업을 지속할 수 있는 환경 조성에 도움을 주었다.

장학금을 전달받은 한 학생은 "경제적으로 어려운 상황에서 공부를 계속할지 고민하던 중 이렇게 도움을 주셔서 감사하다. 주신 관심과 응원에 보답하기 위해 더욱 열심히 공부하겠다"고 소감을 밝혔다.


조일용 오동동장은 "친절신경외과의 지속적인 사회 나눔 활동에 깊은 감사를 드린다"며 "이러한 뜻깊은 지원이 학생들에게는 큰 희망의 씨앗이 될 것이다. 앞으로도 더 많은 지역 내 기업과 기관이 이 같은 나눔 활동에 동참하길 바란다"고 전했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"또 대박 터졌다"…2초에 한개씩 팔리는 겨울 신메뉴에 메가커피 '방긋' "또 대박 터졌다"…2초에 한개씩 팔리는 겨울 신메... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

비즈니스석 앉아 김밥에 라면 먹으며 "지긋지긋한 가난"…난데없는 챌린지 논란

"물 마시다 취할 뻔"…韓 편의점서 '페트병 생수' 산 日 관광객 화들짝

'저속노화' 정희원, 스토킹 고소 연구원에 "살려달라" 메시지

벨튀도 모자라 도어킥?…"다치거나 죽을 수도" 강력 경고

'일본 여행 가지마' 中 또 초강수…여행사에 "비자신청 40% 줄여라"

'北매체 사이트 개방' 李대통령 지시에 속도냈지만…'방미심위'에 발목

이 대통령, 새해 연하장 발송…"어려움도 함께라면 이겨낼 수 있다"

새로운 이슈 보기