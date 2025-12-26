삼척의 미(美), 민화로 피어나다…'삼척, 민화로 빛나다' 전시회 개최

석강민화연구회, 27일부터 31일까지 정기 전시회 열어

강원도 삼척시는 오는 27일부터 31일까지 지역 전통문화의 가치와 예술적 매력을 알리기 위해 '2025년 삼척 민화 전시회'를 개최한다.

이번 전시회는 석강민화연구회가 주관하며, '삼척, 민화로 빛나다'를 주제로 전통 민화의 아름다움과 현대적 해석이 어우러진 작품들을 선보인다.

단순한 작품 관람을 넘어 관람객이 민화의 매력을 직접 체험할 수 있도록 다양한 프로그램을 함께 운영한다. 실생활에 민화를 접목한 에코백 만들기 체험과 민화의 한 종류인 '혁필화' 특강을 마련해 민화가 지닌 다양성과 예술적 깊이를 알릴 예정이다.

시 관계자는 "이번 민화 전시회를 계기로 지역 예술인의 창작 활동을 적극 지원하는 한편, 전통문화 콘텐츠를 활용한 다양한 문화예술 프로그램을 통해 시민의 문화 향유 기회를 지속적으로 넓혀 나가겠다"고 말했다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



